Депутаты Кубани рассмотрят закон о защите прав обманутых дольщиков

По словам собеседника, Краснодарский край всегда был привлекательным для жизни регионом, что подтверждают цифры миграционного учета. «Поэтому совершенно неудивительно, что все последние годы в крае наблюдался активный строительный бум. Кроме того, строительство — высокодоходный бизнес. А по его законам на появившийся спрос будет и предложение. К сожалению, вместе с количеством небоскребов росло и количество обманутых дольщиков», — отметил Бурлачко.

Геленджик, Председатель ЗС добавил, что обманутые дольщики появились во всех регионах страны, но для Краснодарского края эта проблема стоит наиболее остро. «У нас в „лидерах“ Краснодар, Сочи Анапа . Здесь наибольшее число пострадавших от недобросовестных застройщиков. Это огромная социальная проблема, которую надо решать, а не откладывать в долгий ящик», — сказал спикер ЗС.

Он напомнил, что в марте этого года депутаты рассмотрели в первом чтении закон, предусматривающий дополнительные меры по защите прав пострадавших участников строительства. «Сейчас в профильном комитете совместно с органами исполнительной власти идет доработка этого законопроекта. Рассматриваются, тщательно анализируются и обобщаются поступающие предложения. Ко второму чтению документ дополнен новыми положениями, которые учитывают потребности всех заинтересованных лиц», — сказал Бурлачко.

Он добавил, что законопроект будет вынесен на сессию краевого парламента 24 апреля.

На конец марта 2018 года в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства было включено 1111 человек по 55 объектам, большинство из них находится в Краснодаре, Сочи и Анапе. Как ранее заявил губернатор Краснодарского края, строительство в регионе проблемных домов, официально зарегистрированных в краевом реестре, завершится до конца 2020 года.

Другие новости региона читайте здесь >>