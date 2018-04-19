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Депутаты Кубани рассмотрят закон о защите прав обманутых дольщиков
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Депутаты Кубани рассмотрят закон о защите прав обманутых дольщиков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 19 апр — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края 24 апреля рассмотрят во втором чтении закон, призванный защитить права пострадавших участников строительства, заявил РИА Новости председатель ЗС Юрий Бурлачко, добавив, что проблему обманутых дольщиков региона необходимо решать в короткие сроки.
По словам собеседника, Краснодарский край всегда был привлекательным для жизни регионом, что подтверждают цифры миграционного учета. «Поэтому совершенно неудивительно, что все последние годы в крае наблюдался активный строительный бум. Кроме того, строительство — высокодоходный бизнес. А по его законам на появившийся спрос будет и предложение. К сожалению, вместе с количеством небоскребов росло и количество обманутых дольщиков», — отметил Бурлачко.
Председатель ЗС добавил, что обманутые дольщики появились во всех регионах страны, но для Краснодарского края эта проблема стоит наиболее остро. «У нас в „лидерах“ Краснодар, Сочи, Геленджик, Анапа. Здесь наибольшее число пострадавших от недобросовестных застройщиков. Это огромная социальная проблема, которую надо решать, а не откладывать в долгий ящик», — сказал спикер ЗС.
Он напомнил, что в марте этого года депутаты рассмотрели в первом чтении закон, предусматривающий дополнительные меры по защите прав пострадавших участников строительства. «Сейчас в профильном комитете совместно с органами исполнительной власти идет доработка этого законопроекта. Рассматриваются, тщательно анализируются и обобщаются поступающие предложения. Ко второму чтению документ дополнен новыми положениями, которые учитывают потребности всех заинтересованных лиц», — сказал Бурлачко.
Он добавил, что законопроект будет вынесен на сессию краевого парламента 24 апреля.
На конец марта 2018 года в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства было включено 1111 человек по 55 объектам, большинство из них находится в Краснодаре, Сочи и Анапе. Как ранее заявил губернатор Краснодарского края, строительство в регионе проблемных домов, официально зарегистрированных в краевом реестре, завершится до конца 2020 года.
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