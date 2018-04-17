Казань официально расширила границы 

В ходе 25-й сессии Казгордумы принято решение о присоединении к Казани Кощаковского сельского поселения Пестречинского района Татарстана. 28 марта прошли общественные слушания по указанному вопросу. Свою позицию о присоединении приводили жители Казани, Кощаково и, в целом, всего Пестречинского района. Инициатива была поддержана. Кощаковское сельское поселение включает несколько населенных пунктов, где проживают около 3 тысяч человек. В том числе, это Царево, Кощаково, Старое Кощаково и Званка. Постановление о присоединении Кощаковского поселения к Казани вышло 23 января 2018 года.