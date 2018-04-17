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На французском острове нашли часть капсулы SpaceX
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На французском острове нашли часть капсулы SpaceX 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Часть капсулы космического корабля SpaceX нашли на острове Кеменес, входящем во французский департамент Финистер, сообщает телеканала BFMTV.
Как сообщает телеканал, предположительно, найденный металлический конус диаметром 2,5 метра является носовой частью капсулы корабля Dragon SpaceX.
"Привет, Илон Маск, посмотри, что от SpaceX мы нашли на берегу Кеменса, острова, на котором мы живем. Кстати, ты не пошлешь в космос электрический трактор? Нам нужен один! ", — написали в Twitter фермеры, нашедшие деталь.
Фермеры также опубликовали снимки, на которых изображен металлический конус с надписью SpaceX.
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