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Французские фермеры нашли на острове фрагмент ракеты SpaceX
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Французские фермеры нашли на острове фрагмент ракеты SpaceX 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Мир24
Два фермера нашли на французском острове Кеменес, расположенном в Атлантическом океане, часть космического корабля SpaceX, передает BFMTV.
Найденная деталь представляла собой белый металлический конус диаметром 2,5 м и высотой 1,3 м. Находку обнаружили 11 апреля на побережье острова. Судя по фотографиям, выложенным в сети, обнаруженный фрагмент обгорел. Фермеры написали в Twitter сообщение основателю SpaceX Илону Маску. По их словам, пока он им не ответил. Найденный фрагмент они перевезли ближе к дому.
SpaceX 31 марта успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium. Это был 51-й пуcк Falcon 9 по счету. При запуске была вторично использована первая ступень ракеты.
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