Французские фермеры нашли на острове фрагмент ракеты SpaceX

Два фермера нашли на французском острове Кеменес, расположенном в Атлантическом океане, часть космического корабля SpaceX, передает BFMTV.

Найденная деталь представляла собой белый металлический конус диаметром 2,5 м и высотой 1,3 м. Находку обнаружили 11 апреля на побережье острова. Судя по фотографиям, выложенным в сети, обнаруженный фрагмент обгорел. Фермеры написали в Twitter сообщение основателю SpaceX Илону Маску. По их словам, пока он им не ответил. Найденный фрагмент они перевезли ближе к дому.