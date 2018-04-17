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В губернии открылся сезон охоты на пернатую дичь
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В губернии открылся сезон охоты на пернатую дичь 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
За день вместе с инспекторами охотнадзора мы проехали несколько сотен километров, «прочесав» едва ли не все общедоступные охотугодья Большечерниковского района на границе с Оренбургской областью. На каждом стане нас встречали удивленные суровые мужчины, но в процессе проверки документов выяснялось, что дисциплина в охотничьих рядах все-таки присутствует. Серьезных нареканий к охотящимся со стороны специалистов департамента не возникло.
Всего по данным Департамента охоты и рыболовства Самарской области за первые два дня проверок, проведенных государственными инспекторами было выявлено 31 нарушение правил охоты и законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Протоколы были составлены за осуществление охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, охоту на пернатую дичь с подхода, производство охоты в зонах охраны охотничьих ресурсов, а также применение патронов снаряженных дробью крупнее 5 мм.
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