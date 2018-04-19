«Это на вашей совести». Кировские общественники обвинили дорожников в росте заболеваемости астмой и аллергией

Отказ от песка

«Кировчане жалуются на пыль, людям приходится дышать этим. Всплеск заболеваемости астмой и аллергией — на вашей совести», — сообщил дорожникам на встрече в Общественной палате Кировской области (ОП КО) общественник Александр Булдаков . Булдакова поддержал член группы дорожного контроля ОП КО Багир Шарифов, посетовавший, что оба его ребенка страдают от аллергии. Шарифов попросил не только ускорить работу, но и использовать для уборки более современную технику, которая не поднимает пыль.

Интересно, что буквально за час до встречи с общественниками руководителя «Дирекции дорожного хозяйства» (ДДХ) Альберта Гутнова упрекали в том, что обработка улиц противологоледными средствами, в том числе песко-соляной смесью, минувшей зимой проводилась в разы реже, чем требуется. То есть если бы дорожники соблюдали нормативы, ситуация в городе была бы еще хуже.

Приберут к маю Стоит отметить, что Гутнов возглавляет ДДХ всего 2,5 месяца и сейчас, по сути, отвечает за «грехи» своего предшественника. Тем не менее, он признал, что работу подрядчиков в плане уборки улиц положительно оценить нельзя.

Гутнов объяснил, что зимой было практически невозможно, в том числе и по финансовым причинам, вывезти весь накопившийся снег. А раз не убирался снег — значит, оставался и песок, который весной превратился в пыль.

«Мы уже говорили с подрядчиками, и они пообещали к маю очистить большую часть улиц и дорог от снега и песка. Постараемся в следующем году исправить эту ситуацию — поставлена задача вообще отказаться от песко-соляной смеси», — сообщил Альберт Гутнов.

Напомним, об отказе от песко-соляной смеси глава администрации Кирова Илья Шульгин говорил еще в прошлом году. Он заявил, что такой способ борьбы с гололедом — это «прошлый век». И весенний «пылевой фон» выливается в аллергию и хронические болезни горожан.

Штрафы для коммунальщиков

По итогам зимнего сезона работа коммунальщиков была оценена ДДХ на 4,85 балла из 5, с чем активисты, как и большинство горожан, категорически не согласны. По мнению члена Общественной палаты Кировской области Константина Ситчихина, при существующем уровне работ эта оценка является неоправданно высокой. Достаточно вспомнить заявления Шульгина, который практически еженедельно характеризовал работу дорожников как «безобразную» и «провальную». Несмотря на это, «Дирекция дорожного хозяйства» не стала наказывать подрядчиков рублем.

«Вы сами понимаете, что нареканий в сторону подрядных организаций в зимний период было предостаточно, — обратился Ситчихин к Гутнову. — Вам не кажется, что можно было не 4,85 баллов поставить, а как минимум на 10% их оштрафовать? У нас цель — поднять уровень содержания дорог, но без наказания подрядчиков этого не сделать. Техническое задание уже несколько лет не меняется, и на улицах чище не становится».

Константин Ситчихин привел пример соседнего Кирово-Чепецка , в котором уборка и вывоз снега зимой учитывается не по кубометрам, а исходя из площади, на которой он убирается. Это, отметил член ОП КО, поможет сделать работу и контроль за уборкой более эффективными. По мнению Альберта Гутнова, в случае принятия такого решения затраты на содержание улиц могут существенно вырасти. Сейчас уборка делается исходя из объема выделенных на нее средств. Почему заказчик не штрафует подрядчиков, которые плохо выполняют свою работу, Гутнов объяснять не стал.

Чтобы жалоб на нехватку денег на уборку и содержание дорог больше не возникало, общественники попросили чиновников определиться, какая сумма необходима для того, чтобы привести город в порядок. Звучавшие в последние годы суммы — от 1 млрд до 4 млрд рублей, не были подкреплены расчетами.

По подсчетам общественников, стоимость содержания 1 кв. м в Кирове составляет около 45 рублей. Сейчас активисты изучают опыт Ижевска , где коммунальщикам платят за содержание примерно 70 рублей за 1 кв. м. Подрядчики настаивают, что для качественной уборки улиц на их содержание должно тратиться не менее 80 рублей за 1 кв. м. В свою очередь член группы контроля за ремонтом дорог Виталий Брамм считает эту сумму неоправданно высокой.

«Если ваше предложение будет принято, плата составит 647 миллионов в год. Примерно столько же на уборку улиц тратят Хельсинки , где в десять раз чище, чем в Кирове. Думаю, надо думать о системе контроля, которая сейчас не работает. Если он не будет настроен, выделять деньги нет смысла», — считает Виталий Брамм.

Фото: stroim_kirov/ vk.com