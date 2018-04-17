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Стало известно, насколько заполнены мусорные полигоны Ярославской области
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Стало известно, насколько заполнены мусорные полигоны Ярославской области 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В распоряжении 76.ru оказались цифры о том, насколько замусорены все полигоны по Ярославской области. Данные по 19 полигонам предоставили в правительстве региона. Так, на полигоне в Пошехонском районе у деревни Новленское больше не найдётся места ни для одного кубометра мусора. Свалка заполнена на 100%. Следом идут брейтовский полигон в селе Брейтово, который заполнен на 93,5% и переславский полигон у посёлка Купанское — 93,12%. На 87,7% заполнен полигон в Любимском районе у деревни Шарна и на 87% некрасовский полигон в посёлке Приволжский. По данным чиновников, ярославский полигон «Скоково» заполнен лишь на 46,76%. Однако эта цифра вызвала большие споры, когда её озвучили в правительстве. Дело в том, что ещё три года назад на официальном портале полигона сообщалось о 66% заполняемости.
№ п/п  Наименование ОРО  Местонахождение
Процент заполнения
1  Полигон ТКО  Ярославский район, д. Скоково
46,76%
2  Полигон ТКО  Рыбинский район, с. Аксеново, д. Выдрино
74%
3  Полигон ТКО «Николаевское»
Большесельский район, д. Николаевское
13%
4  Полигон ТКО  Борисоглебский район, пос. Варусово
75%
5  Полигон ТКО  Брейтовский район, с. Брейтово
93,5%
6  Полигон ТКО «Черная гора»
Гаврилов-Ямский район, д. Кундринское
63%
7  Полигон ТКО «Тюхменево»
Даниловский район, пос. Лукино
32,85%
8  Полигон ТКО  Любимский район, д. Шарна
87,7%
9  Полигон ТКО  Мышкинский район, д. Пятинское
31,5%
10  Полигон ТКО  Мышкинский район, д. Неверово
30%
11  Полигон ТКО  Некоузский район, с. Новый Некоуз
64,45%
12  Полигон ТКО  Некрасовский район, п. Приволжский
87%
13  Полигон ТКО  Переславский район, пос. Купанское
93,12%
14  Полигон ТКО  Первомайский район, д. Корхово
82,12%
15  Полигон ТКО  Пошехонский район, д. Новленское
100%
16  Полигон ТКО  Ростовский район, д. Хонятино
67,29%
17  Полигон ТКО  Тутаевский район, д. Погост
72%
18  Полигон ТКО  Угличский район, д. Селиваново
57%
19  Полигон промышленных отходов Глушицы
Рыбинский район, д. Глушицы
18,3%
— Полигоны твёрдых коммунальных отходов в Брейтовском, Некоузском, Переславском, Первомайском, Пошехонском муниципальных районах Ярославской области планируются к закрытию согласно территориальной схеме в области размещения с отходами, в том числе ТКО в Ярославской области, — рассказали в правительстве региона. Напомним, губернатор Дмитрий Миронов заявил о том, что готов предоставить ярославский полигон под 200 тысяч тонн мусора из Подмосковья. До этого представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня, потому что её постоянно муссировал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. Они устроят 18 апреля в 18 часов митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичного мусора (митинг не согласован).
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