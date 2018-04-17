Стало известно, насколько заполнены мусорные полигоны Ярославской области 

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Завтра в центре Ярославля будут большие пробки

Деньги нашлись! Когда в Рыбинске поедут вставшие из-за долгов троллейбусы

Ярославские активисты: в «Скоково» приезжают те же машины, которые ездили в Волоколамск