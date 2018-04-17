«Это вредительство и глупость». 5 причин не жечь траву

Закон

— Во-первых, это просто запрещено законодательством Российской Федерации и техникой пожарной безопасности, — прокомментировал Nn.RU руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов . — Два года назад ввели запрет на сжигание травы по всей стране. До этого было запрещено жечь траву только в населенных пунктах.

«Выжигаем все живое»

— Высокая температура приводит к гибели в почве беспозвоночных, они остаются в почве неким субстратом, который не способен обеспечивать дальше нормальное развитие нового травостроя на этом месте. То есть мы локально выжигаем все живое, что есть в этом месте.

Ухудшается качество почвы

— Существует какая-то глупая легенда, что если жечь траву — то почва будет богаче, — комментирует эколог. — На самом деле она обедняется. Выгорает органика и питательные вещества. Гибнут все организмы, которые эти питательные вещества создают. То есть с точки зрения качества почв, при сжигании, мы ее ухудшаем.

Воздух

— При сжигании травы в воздух возвращаются загрязняющие вещества, особенно в городе, где растения впитывают в себя загрязнители из воздуха. Сжигая траву мы выпускаем их обратно в наши легкие.

Опасность оползней

— Раз мы выжигаем траву — то выжигается зерновая подстилка в почве. Почва становится менее устойчивой к атмосферным воздействиям. Например, склоны могут «поползти».

На вопрос, стали ли нижегородцы в этом вопросе за последние годы сознательнее, Асхат Каюмов ответил так:

— Позитивная динамика есть. Но нам еще работать и работать, объясняя, что сжигание травы — это вредительство и глупость.

Также призывают не сжигать траву даже на своем дачном участке сотрудники МЧС , которые в весенний сезон выезжают на тушение пала по 30–40 раз в день. Всегда есть опасность того, что огонь перекинется на жилые строения и приведет к человеческим жертвам.

Ранее мы рассказывали про «огненный первомай». Наш журналист тушил траву вместе с пожарными.