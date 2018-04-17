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Стало известно, сколько работодатели Ленобласти готовы платить студентам и сотрудникам без опыта
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Стало известно, сколько работодатели Ленобласти готовы платить студентам и сотрудникам без опыта 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Работодатели 47 региона не скупятся на зарплаты для начинающих специалистов и студентов: в среднем, согласно исследованию HeadHunter Северо-Запад, им платят 31 тыс. рублей.
По данным hh.ru, больше всего вакансий для соискателей, которые только начинают восхождение по карьерной лестнице, с января по март 2018 года было открыто в сферах «Продажи» (43% от общего количества вакансий без указания требований к опыту работы), «Маркетинг, реклама, PR» (30%) и «Начало карьеры, студенты» (19%). Пятерку лидеров по спросу у работодателей замыкают специалисты из банковского сектора и инвестиций (13%) и административный персонал (11%).
Если говорить об уровне конкуренции среди специалистов без опыта работы, то заметна явная сезонность: весной борьба за рабочие места традиционно обостряется. Так, в 47 регионе на одно предложение о работе в сфере «Начало карьеры, студенты» в среднем приходится пять резюме, что свидетельствует об умеренном уровне конкуренции на рынке труда.
В первом квартале 2018 года работодатели Ленобласти предлагали кандидатам среднюю зарплату в размере 31 тыс. рублей, что ниже уровня ожиданий соискателей в среднем на 4 тыс. рублей. Однако, в профобласти «Начало карьеры, студенты» средний уровень финансового вознаграждения составил 30 ты рус.блей.
Как заметила руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова, молодым специалистам действительно не легко найти рабочее место из-за высокого уровня конкуренции и сравнительного низкого уровня заработной платы. Однако, постепенно ситуация начинает меняться. Из-за сокращения экономически активного населения в стране, начинает кадровый голод по ряду профессиональных областей. Это заставляет компании пересматривать подход к молодым специалистам.
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