Ещё
Воронежский опорный университет с размахом отметил завершение «Студенческой весны-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Воронежский опорный университет с размахом отметил завершение «Студенческой весны-2018» 

Вести Воронеж 57 минут назад
Фото: Вести Воронеж
На сцене Воронежского концертного зала прошёл гала-концерт. В Воронеже творческий конкурс «Студенческая весна-2018» завершился гала-концертом на сцене Воронежского концертного зала. Мероприятие прошло в понедельник, 16 апреля. В программу вошли самые яркие и интересные номера по итогам конкурсных выступлений факультетов ВГТУ. Всего в фестивале приняли участие 658 студентов, за шесть дней концерты факультетов посетили около 3000 зрителей. За кадром остались напряженные дни подготовки, накаленные до предела эмоции, а перед зрителями во всём блеске своих творческих способностей предстали студенты Воронежского опорного университета. Более трёх часов зал восторженно встречал полюбившихся исполнителей.
Каждому выступлению предшествовал небольшой рассказ о самых интересных моментах подготовки номеров факультетов. В этом году фестиваль предполагал разделение на Первую и Высшую лиги. Совсем нелегко пришлось жюри, ведь количество номинаций в каждой лиге было рекордным, и необходимо было выбрать лучших из лучших. В Первой лиге лидером стал Борисоглебский филиал ВГТУ, второе место досталось факультету машиностроения и аэрокосмической техники, третье — факультету архитектуры и градостроительства, Факультет среднего профессионального образования.
В Высшей лиге пальму первенства, по итогам интернет-голосования, получил факультет инженерных систем и сооружений. На втором месте разместился строительный факультет, на третьем — факультет экономики, менеджмента и информационных технологий. Также за участие были награждены дипломами и студенты ряда других факультетов.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже психологи помогают военным выходить на новый уровень профессионализма Проектом строительства воронежского метро заинтересовалась японская компания Marubeni Российские и зарубежные учёные и строители приехали в Воронеж обсудить новейшие технологии домостроения
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением211
Госдеп пригрозил применить силу против России80
Решена судьба российских банков в SWIFT213
Найдена «подлодка Гитлера»10
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко102
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение