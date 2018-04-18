Воронежский опорный университет с размахом отметил завершение «Студенческой весны-2018»

На сцене Воронежского концертного зала прошёл гала-концерт. В Воронеже творческий конкурс «Студенческая весна-2018» завершился гала-концертом на сцене Воронежского концертного зала. Мероприятие прошло в понедельник, 16 апреля. В программу вошли самые яркие и интересные номера по итогам конкурсных выступлений факультетов ВГТУ. Всего в фестивале приняли участие 658 студентов, за шесть дней концерты факультетов посетили около 3000 зрителей. За кадром остались напряженные дни подготовки, накаленные до предела эмоции, а перед зрителями во всём блеске своих творческих способностей предстали студенты Воронежского опорного университета. Более трёх часов зал восторженно встречал полюбившихся исполнителей.

Каждому выступлению предшествовал небольшой рассказ о самых интересных моментах подготовки номеров факультетов. В этом году фестиваль предполагал разделение на Первую и Высшую лиги. Совсем нелегко пришлось жюри, ведь количество номинаций в каждой лиге было рекордным, и необходимо было выбрать лучших из лучших. В Первой лиге лидером стал Борисоглебский филиал ВГТУ, второе место досталось факультету машиностроения и аэрокосмической техники, третье — факультету архитектуры и градостроительства, Факультет среднего профессионального образования.

В Высшей лиге пальму первенства, по итогам интернет-голосования, получил факультет инженерных систем и сооружений. На втором месте разместился строительный факультет, на третьем — факультет экономики, менеджмента и информационных технологий. Также за участие были награждены дипломами и студенты ряда других факультетов.