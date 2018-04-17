Минфин возобновляет размещение ОФЗ 

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика» Министерство финансов РФ возвращается к размещению ОФЗ, правда объем размещения выбран небольшой — всего 20 млрд руб.
Минфин в среду предложит инвесторам комбинацию из двух выпусков: классические ОФЗ с погашением в 2021 г. и так называемые флоатеры — ОФЗ с плавающей ставкой. На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 г. на 10 млрд руб, на втором — ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 г. также на 10 млрд руб. Напомним, неделей ранее Министерство финансов решило отказать от размещения из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной введением новых санкций со стороны США. К слову, такое решение было принято впервые с августа 2015 г. Добавим также, что после введения санкций резко подскочили доходности госбумаг, также ослаб рубль — за два дня на 10%. Впрочем, затем и рубль и ОФЗ часть потерь смогли отыграть, однако пока не полностью.
Результаты предстоящего аукциона покажут отношение инвесторов к вложениям в российские госбумаги. Высокий спрос может говорить о том, что инвесторы не видят особых рисков таких инвестиций. Если крупные спекулянты действительно не видят преград, они с огромным удовольствием раскупят бумаги с повышенной доходностью. Ранее «Вести. Экономики» писали о том, что популярность российских облигаций среди иностранных инвесторов, как может показаться, делает их уязвимыми, в случае если санкции США спровоцируют массовое бегство нерезидентов. Однако глава долгового департамента Министерства финансов РФ Константин Вышковский считает это лучшей страховкой от новых ограничительных мер. Такое мнение он высказал агентству Bloomberg. "Возможно, если бы наш рынок был бы более изолированным, то и вероятность введения санкций на госдолг была бы выше, — сказал Вышковский. — По существу, последние события подтверждают правильность выбранного несколько лет назад курса на интеграцию российского рынка в международный". Действительно, подобного мнения придерживаются и в Штатах, во всяком случае пока. Напомним, что на прошлой неделе американское министерство финансов рекомендовало не прибегать к крайней мере в виде санкций в отношении государственных бондов РФ, поскольку это нанесло бы слишком большой ущерб инвесторам из США.