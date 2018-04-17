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Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ на 20 млрд руб
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Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ на 20 млрд руб 

Прайм 47 минут назад
Минфин РФ на аукционах 18 апреля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года также на 10 миллиардов рублей.
Ранее Минфин принял решение не проводить 11 апреля аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов.
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