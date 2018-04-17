Ремонт дороги на улице Баумана планируется завершить до конца мая

Ремонт дороги на улице Баумана в Нижнем Новгороде, вошедшей в федеральный проект 2018 года «Безопасные и качественные дороги», планируется завершить до конца мая. Об этом сообщает департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

«На улице Баумана зафиксированы колейность, ямочность, износ верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, отсутствие и разрушение бортового камня. В этом году здесь запланирован ремонт покрытия от улицы Композиторской до переулка Вайгач, переулка Вайгач от улицы Баумана до дома № 10 по улице Голубева», — сообщили в департаменте.

Дорожны рабочие уже «срезали» 6 тыс. кв. метров дорожного полотна, установили бортовой камень и уложили выравнивающий слой.

Нижегородцам предлагают оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы. Сделать это можно через сайт министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород».