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Почти 80 млн рублей потратят на «Электронное здравоохранение» в ростовской области
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Почти 80 млн рублей потратят на «Электронное здравоохранение» в ростовской области 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовская область получила рекордную сумму в 79 млн рублей Из 75 субъектов донской регион получит наибольшую сумму. Выделенные деньги потратят на введение всех форм электронных услуг в области медицины. Это и электронная запись к врачам, и расписание, ведение электронных медкарт и многое другое.
Ситуация с введением «Электронного здравоохранения» в регионе усугублена отсутствием широкополосного доступа в интернет во многих медицинских учреждениях области. В конце марта министр связи РФ Николай Никифоров на встрече с губернатором Василием Голубевым сообщил, что только в 2018 году к интернету будут подключены более 200 медучреждений региона. Работу по масштабному оснащению больниц быстрым интернетом начали год назад, за это время он появился в 108 корпусах лечебно-профилактических учреждений донского региона.
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