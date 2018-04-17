Телеведущая спасает трансгендеров Пакистана от проституции

21-летняя Марвия Малик стала первой телеведущей-трансгендером на пакистанском телевидении. Она регулярно появляется в эфире частного телевизионного канала Kohenoor News, а ее имя широко обсуждается в СМИ.

По словам девушки, она пошла в телевидение для того, чтобы укрепить положение общества трансгендеров в стране, поскольку таким людям едва ли удается зарабатывать на жизнь в Пакистане , в связи с чем многие начинают заниматься проституцией или просят милостыню на улицах, сообщает Samaa.

По оценкам, на данный момент в Пакистане живет минимум 500 тыс. трансгендеров среди общего населения страны в 208 млн человек.