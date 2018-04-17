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В Керамическом проезде откроется точка сбора старой техники для переработки
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В Керамическом проезде откроется точка сбора старой техники для переработки 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Точку приема электролома и мелкой металлической утвари организуют волонтеры движения «РазДельный сбор» 21 апреля по адресу Керамический проезд, д. 71, корп. 3. Волонтеры будут принимать у жителей столицы старую технику с 14.00 до 16.00. Об этом сообщил один из организаторов.
— Раздельный сбор мусора и отходов позволяет экономить ценные природные ресурсы, сокращать количество свалок, — пояснил организатор. — Более 80% всего нашего мусора можно превратить в ценное вторичное сырье.
В Керамическом проезде будут принимать:
старую неработающую малогабаритную бытовую технику (пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры);
оргтехнику (компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры);
электронику (телефоны, плееры);
видео— и аудиокассеты;
CD/DVD-диски с коробками;
аккумуляторы от телефонов и ноутбуков.
Присоединиться к акции могут все желающие. (мю)
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