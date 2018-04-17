Формат сотрудничества с инвестором пока обсуждается. Проектом строительства воронежского метро заинтересовалась японская компания Marubeni. Об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов по итогам встречи с представителями японского бизнеса, сообщаетТАСС во вторник, 17 апреля. Интересы Воронежа на встрече российско-японской рабочей группы по транспорту в Токио представлял глава города Вадим Кстенин. Максим Соколов пояснил, что компания Marubeni рассматривает возможность участия в развитии портов, аэропортов и наземного транспорта на территории ряда регионов России, преимущественно на Дальнем Востоке. — Помимо этого, обсуждался вопрос возможного участия компании в строительстве инфраструктуры для легкорельсового транспорта, так сказать наземного метро, в Воронеже, — отметил глава Минтранса. Формат участия японских инвесторов в реализации российских проектов, финансирование и участие в схемах поставки оборудования пока обсуждается. Ранее наиболее вероятным партнером для строительства воронежского метрополитена называлась компания Nikken Sekkei. Договоренность о том, ее специалистов привлекут к разработке проекта развития в Воронеже легкорельсового транспорта, была достигнута в конце ноября 2017 года на встрече в Москве сопредседателей российско-японской группы по выработке стандартов комфортной городской среды. Окончательно решение о сотрудничествепланировалось принять в апреле 2018 года. Между тем, шансы на получение федерального финансирования для реализации столько масштабного проекта мэр Вадим Кстенин оценил менее чем в 50%. Проект первых двух линий метрополитена и реновации территории, прилегающей к вокзалу «Воронеж-1» представители Nikken Sekkei представили городским властям в апреле 2017 года. Стоимость первой очереди метро они оценили в 1 млрд евро. Развивать в Воронеже рельсовый транспорт японские специалисты предложили в рамках государственно-частного партнерства по принципу транспортно-ориентированного девелопмента. Предполагалось, что финансировать строительство линий метрополитена будут девелоперы, развивающие прилегающие к метро территории. К планам по строительству легкорельсового транспорта в Воронеже вернулись в 2017 году. Схему воронежского метро разработали специалисты компании «Киносарг». Она предполагает строительство трех веток общей протяженностью 58,6 км. Длина «Московско–Авиазаводской» ветки составит 20,25 км. Ее проложат от «Олимпика» до воронежского авиазавода через Московский проспект и новый метромост, который возведут южнее Вогресовского моста. Длина второй, «Тамбовско–Курской», ветки составит 14,54 км. Она возьмет начало у гипермаркета Metro и протянется до улицы Южно-Моравская через Северный мост, трамвайную эстакаду которого длиной 1,5 км планируется реконструировать и приспособить под нужды метрополитена. В ходе первой очереди работ обе ветки проложат до площади Ленина. Третья ветка, «Семилукско–Ростовская», протяженностью 23,8 км свяжет улицы 9 Января и Димитрова. Стоимость первой очереди работ оценивается в 43,7 млрд рублей. Справка Marubeni — многопрофильная корпорация, одна из пяти крупнейших в Японии. Имеет 30 отделений в Японии и 158 офисов в 79 странах мира. Число высококвалифицированных сотрудников составляет более 8,5 тысяч. Относится к группе универсальных торговых компаний, охватывающих все отрасли экономики. Занимается оптовой торговлей и продвижением товаров как в Японии, так и за её пределами. Помимо этого занимается разработкой продукции, как правило, совместно с производителями, и инвестициями в производство. В России работает с 1993 года как дилер компании Nissan. Так же поставляет в РФ оборудование для коммунальных, дорожно-строительных, горных и нефтегазодобывающих предприятий. 2017 году Marubeni Corporation и Восточная горнорудная компания подписали меморандум о взаимопонимании. Marubeni имеет 14 филиалов в России. Елена Гончарова