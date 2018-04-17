Кольская АЭС начала рекордную по масштабу ремонтную кампанию

МУРМАНСК , 17 апреля. / ТАСС /. Специалисты Кольской АЭС ( Мурманская область ) вывели в ремонт энергоблок №1 станции. Как сообщает во вторник пресс-служба АЭС, ремонт продлится 195 суток.

"Это будет самая продолжительная ремонтная кампания для Кольской АЭС", — сказали на станции.

Все запланированные работы направлены на повышение уровня безопасности Кольской АЭС и продление ресурса работы оборудования в дополнительный срок эксплуатации. Специалистам предстоит выполнить большой объем работ по модернизации существующих и внедрению новых систем и оборудования, что позволит обеспечить эксплуатацию энергоблока в течение следующих 15 лет. «Продление сроков эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС позволит реализовать стратегически важные проекты развития Арктической зоны России , обеспечить стабильное развитие промышленности и сохранить инвестиционную привлекательность региона», — приводит пресс-служба слова директора станции Василия Омельчука.

В частности, в рамках предстоящих работ будут внедрены новые системы аварийного охлаждения активной зоны реакторной установки, которые повысят уровень безопасности энергоблока, будет выполнена модернизация управляющих систем безопасности, системы радиационного контроля и систем диагностики, а также большой объем работ по замене насосного оборудования, повышению сейсмоустойчивости оборудования и трубопроводов первого контура реакторной установки. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4 атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1140 МВт.

Первый энергоблок Кольской АЭС был введен в эксплуатацию в 1973 году с плановым сроком службы 30 лет. В 1991-2005 гг. на нем и втором энергоблоке была проведена масштабная реконструкция оборудования, что позволило привести ее в соответствие с новыми требованиями правил ядерной безопасности и продлить срок эксплуатации на 15 лет — этот срок для первого энергоблока истекает в 2018 году. После мероприятий по очередному продлению он сможет проработать до 2033 года.