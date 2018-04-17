Можно ли в Москве дожить до 100 лет?

Рост средней продолжительности жизни москвичей до 78 лет вполне реален, считает социолог, директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин . Многие исследования долголетия в России показали, что оно сконцентрировано в мегаполисах и городах-миллиониках, а вовсе не в маленьких населенных пунктах с хорошей экологической обстановкой.

«У нас люди имеют шанс прожить дольше в трезвом уме и твердой памяти, в первую очередь, в Москве Санкт-Петербурге и городах-миллиониках. Причины долголетия вовсе не в свежем воздухе, хорошем питании и активных физических нагрузках, как это было 40-50 лет назад. Тогда это привело к формированию мифа о долголетии в деревнях и кавказских республиках. Сейчас на долголетие влияет развитая инфраструктура», — заявил эксперт корреспонденту «МИР 24».

Он пояснил, что имеет в виду качественное медицинское обслуживание. В первую очередь, возможность вовремя узнать диагноз и провести обследование организма.

«В этом плане мегаполисы развиты на порядок выше. Это не может не сказываться на увеличении продолжительности жизни», — сказал Рогозин.

По словам социолога, многие москвичи сейчас живут до 100 лет. Эта тенденция может стать массовой, когда пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут нормально жить не только в пределах своей квартиры, но и на улице:

«Москва очень сильно изменилась за последние десять лет, местами она стала походить на крупные европейские города. Парки и музеи сильно эволюционировали. Но мы видим, что это делалось ради молодежи. То есть целевая группа крупных инновационных проектов в градостроительстве Москвы — это люди до 35 лет.

У нас многие общественные пространства до сих пор недоступны старикам, хотя и говорят, что пришла мода на пожилых.

Не факт, что эта риторика о моде на стариков придет в кабинеты чиновников на уровни принятия решений.

Надо понимать, что старикам нужна не только забота о них, но и возможность заботиться о ком-то. Доступность общественность мест даст им социализацию, а значит, они смогут жить дольше. Пока что недоступность общественных мест — основной сдерживающий фактор роста продолжительности жизни москвичей. Когда мы начнем видеть стариков на улице гораздо чаще, чем молодых, тогда продолжительность жизни станет расти».

Рогозин добавил, что средняя продолжительность жизни по Москве выше, чем в целом по России. Он уточнил, что результаты подобных исследований Росстат собирает из разных источников.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства российской столицы рассказал об увеличении средней продолжительности жизни москвичей на 3,7 года за семь лет. По его словам, теперь москвичи в среднем живут до 78 лет. Он пояснил, что такого показателя не удалось бы достичь без серьезных достижений в здравоохранении.

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