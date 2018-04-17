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В СПЧ разошлись во мнении о необходимости миграционного министерства
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В СПЧ разошлись во мнении о необходимости миграционного министерства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека расходятся во мнениях о необходимости создания в настоящий момент отдельного ведомства по миграционной политике, однако выступают против передачи этих полномочий Федеральному агентству по делам национальностей.
Замглавы СПЧ Евгений Бобров во вторник на спецзаседании по вопросам переселения соотечественников напомнил, что в связи со вступлением в должность вновь избранного президента России вскоре будет отставка правительства, после чего будут заново сформированы федеральные органы исполнительной власти.
"Одним из предложений, насколько я знаю, является передача полномочий Федеральной миграционной службы, Главного управления по вопросам миграции МВД России в ведение Федерального агентства по делам национальностей. Я считаю такую постановку вопроса неправильной, решение, на мой взгляд, ошибочное, поскольку не следует сводить миграцию только к национальности", — уточнил правозащитник.
Он отметил, что у главного управления по вопросам миграции, в отличие от ФАДН, в каждом городе есть свое подразделение, есть специалисты. «Я бы считал более целесообразным создание на базе Главного управления по вопросам миграции самостоятельного министерства с полным функционалом, с аппаратом чуть побольше, чем есть сейчас», — добавил Бобров.
По его словам, возникшие проблемы и существующие очереди связаны, прежде всего, с тем, что в свое время «была слишком сильно истощена» упраздненная ФМС. «Нужно восстановить более-менее нормальную численность, а самое главное — исключить участие всех коммерческих организаций в миграционной политике», — добавил зампредседателя Совета.
Его коллега по СПЧ Андрей Бабушкин со своей стороны подчеркнул, что считает необходимым сохранение главного управления по вопросам миграции и его наполнение специалистами.
"Я согласен с тем, что необходимо кадрово и в плане полномочий укреплять управление. Но я думаю, что сегодня ставить вопрос об отдельном ведомстве преждевременно и не нужно. Давайте дадим сейчас главному управлению по вопросам миграции окончательно встать на ноги", — предложил правозащитник.
Предложения СПЧ  Глава СПЧ Михаил Федотов, открывая заседание, напомнил, что совет не в первый раз обращается к теме переселения соотечественников, реализации государственной программы переселения, защиты прав соотечественников.
Эти вопросы обсуждались и в ходе выездных заседаний СПЧ в разных регионах страны, добавил он. В частности, в Калининградской области правозащитники посещали пункты временного размещения переезжающих в Россию соотечественников.
Бобров уточнил, что ранее СПЧ уже озвучил идею иммиграционной амнистии для проживающих в РФ соотечественников, которые, однако, длительное время находятся в стране без определенного правового статуса; в отношении них предлагается провести такую разовую амнистию, чтобы вернуть их в правовое поле, пояснил правозащитник.
"Предлагаем отменить институт разрешения на временное проживание для всей категории соотечественников, достаточно вида на жительство", — сказал замглавы СПЧ.
Останавливаясь на проблемах реализации государственной программы переселения соотечественников, он отметил, что основная из них — содержащееся в программе требование о необходимости регистрации по месту жительства. Правозащитники уже неоднократно указывали на необходимость отменить это абсурдное требование, подчеркнул Бобров.
По его словам, одним из препятствий легализации участников госпрограммы является несовершенство законодательства в части миграционного учета. Он отметил и недостатки процедуры приобретения гражданства по статусу носителя русского языка.
"К сожалению, только для украинцев предоставлены преференции, в частности, снята необходимость предоставлять справку об отсутствии другого гражданства", — пояснил правозащитник.
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