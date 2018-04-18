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Самыми удобными днями для посещения МФЦ на Дубнинской признаны четверг и воскресенье
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Самыми удобными днями для посещения МФЦ на Дубнинской признаны четверг и воскресенье 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Самыми удобными днями для посещения центра госуслуг Восточного Дегунина были признаны четверг и воскресенье — в эти дни в районном МФЦ отмечается наименьшее количество клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы.
Согласно обновленному графику загруженности, в первом квартале 2018 года больше всего посетителей наблюдалось в центре по понедельникам. Пик загруженности в течение дня приходится на обеденное время — с 11.00 до 14.00. Таким образом, для посещения лучше выбирать утренние и вечерние часы — с 8.00 до 11.00 или с 14.00 до 20.00.
Отметим, что центр госуслуг «Мои документы» Восточного Дегунина находится по адресу ул. Дубнинская, д. 40а, корп. 1. (мю)
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