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Медведев пообещал поддержку попавшим под санкции компаниям
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Медведев пообещал поддержку попавшим под санкции компаниям 

ТАСС 46 минут назад
ГОРКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал поддержку попавшим под санкции компаниям, которая будет конвертирована в «меры развития».
"Компаниям, которые находятся в санкционном списке, мы будем оказывать поддержку, помощь, направленную в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств, — заявил он на встрече с членами бюро правления РСПП. — Мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была по мере возможности направлена на их дальнейший рост".
"Есть немало актуальных задач и для власти, и для бизнеса, которые нужно решать вместе. Особенно имею в виду ту ситуацию, которая связана с очередным витком антироссийских санкций, — заявил премьер. — Нам особенно важно сообща находить ответы на те меры давления, которые предпринимаются в отношении российских компаний, да и что скрывать — российской экономики в целом".
"Мы хорошо понимаем, что это [санкции США против РФ] — нелегитимные способы решения политических задач экономическими методами, я имею в виду недобросовестную конкуренцию и просто неприемлемые в правовом смысле решения", — отметил Медведев.
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