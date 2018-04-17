Медведев пообещал поддержку попавшим под санкции компаниям

"Компаниям, которые находятся в санкционном списке, мы будем оказывать поддержку, помощь, направленную в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств, — заявил он на встрече с членами бюро правления РСПП. — Мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была по мере возможности направлена на их дальнейший рост".

"Есть немало актуальных задач и для власти, и для бизнеса, которые нужно решать вместе. Особенно имею в виду ту ситуацию, которая связана с очередным витком антироссийских санкций, — заявил премьер. — Нам особенно важно сообща находить ответы на те меры давления, которые предпринимаются в отношении российских компаний, да и что скрывать — российской экономики в целом".