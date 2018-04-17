На связь FIFA в Екатеринбурга потратят почти 20 миллионов 

Национальный центр информатизации ищет подрядчика для обеспечения радиопокрытия системы цифровой радиосвязи Tetra в Екатеринбурге в период проведения ЧМ-2018. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Качественное покрытие должно быть обеспечено с 15 мая по 30 июня во всех местах прибывания делегации FIFA — в аэропорту Кольцово, отеле Hyatt Regency Ekaterinburg, офисе оргкомитета «Россия-2018», транспортном депо.
Максимально на эти цели планируют потратить 19,7 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимаются до 23 апреля.