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На связь FIFA в Екатеринбурга потратят почти 20 миллионов
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На связь FIFA в Екатеринбурга потратят почти 20 миллионов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Национальный центр информатизации ищет подрядчика для обеспечения радиопокрытия системы цифровой радиосвязи Tetra в Екатеринбурге в период проведения ЧМ-2018. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Качественное покрытие должно быть обеспечено с 15 мая по 30 июня во всех местах прибывания делегации FIFA — в аэропорту Кольцово, отеле Hyatt Regency Ekaterinburg, офисе оргкомитета «Россия-2018», транспортном депо.
Максимально на эти цели планируют потратить 19,7 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимаются до 23 апреля.
В Екатеринбурге состоятся четыре матча мундиала. На поле «Екатеринбург Арены» 15 июня встретятся сборные Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
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