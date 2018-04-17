Екатеринбургские заводы не выгонят за городскую черту 

Промышленные предприятия Екатеринбурга больше не будут выносить за пределы городской черты. Об этом заявил 17 апреля на заседании Екатеринбургской гордумы начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.
Это было озвучено в ходе презентации актуализированной редакции Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года.
По словам чиновника, вынос предприятий за город прекратился еще в 2014 году. В рамках реализации Стратегии-2030 мэрия собирается поддержать развитие промышленности и стабилизировать зоны ее инфраструктуры.
При этом в промышленности упор будет сделан на наукоемкие отрасли и высокотехнологичные сектора, а также на повышение инвестиционной активности предприятий города. К 2030 году планируется удвоить объем вложений в основной капитал предприятий Екатеринбурга, доведя этот показатель до 240 миллиардов рублей.
В результате объемы производства в обрабатывающей промышленности к 2030 году вырастут в 1,5 раза, доля инновационной продукции достигнет 15%, а производительность труда будет расти каждый год на 5%.
Стоит напомнить, что под строительство «умного города» (который должен стать ядром будущего ЭКСПО-парка) областные власти в 2017 году выделили 550 гектаров на южном берегу Верх-Исетского пруда. Одновременно в микрорайоне Широкая Речка реализуется проект уральского аналога Кремниевой долины — научно-производственного кластера Контур-Парк. На его территории будет размещено несколько IT-компаний с персоналом в 3 000 человек.
Там же планируется построить малоэтажные жилые дома для IT-специалистов и образовательный центр с детским садом и специализированной школой с углубленным изучением IT. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», министерство инвестиций и развития Свердловской области оценивает вложения в строительство Контур-Парка до 2030 года в 3,5 миллиарда рублей.