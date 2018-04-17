Хуже пыли — только шум: под Воронежем жители села пожаловались на огнеупорный завод

Людей возмущает, что предприятие расположено слишком близко к их домам. Жители села Хохол жалуются на тошнотворный воздух и круглосуточный шум. Под боком у десятка частных домов производят огнеупорную бетонную смесь. В таких условиях, говорят, живут уже несколько лет. По санитарным нормам до ближайших домов должно быть 300 метров, в реальности же — несколько десятков шагов. Подробности в сюжете «Вести-Воронеж». Елена Бухтоярова влажную уборку делает минимум два раза в день. Рассказывает, из-за постоянной пыли и запаха пришлось в доме заткнуть все щели подручными средствами.

— Вот здесь вокруг двери пришлось специально заклеить скотчем. Потому что невыносимо! Воздух заходит с соляркой, — рассказывают жильцы. Елена живет здесь 16 лет. Рассказывает, раньше на месте завода находился цех по ремонту сельхозтехники — и это не доставляло таких неудобств. Теперь на его месте — шумное и пыльное предприятие, где производят огнеупорную бетонную смесь. — Начинают слезиться глаза. Очень сильно слизистые, начинается кашель. Глаза и краснеют, и чешутся. А вот от постоянного шума, так как он происходит и днём, и ночью, и круглые сутки. Это на нервы очень сильно действует, — делится Елена Бухтоярова. Сдают нервы у всех соседей этого производства — в основном, это пенсионеры, которые проводят большую часть своего времени дома. За процессом люди ведут постоянное наблюдение. Однако Роспотребналзор нарушений не увидел.

По мнению санитарных врачей, уровень шума и содержание вредных веществ в воздухе — в пределах нормы. При этом в Роспотребнадзоре заверяют — работа предприятия не в полную мощность во время проверки — невозможна. За этим тщательно следят. А руководитель предприятия Виталий Целовальников, утверждает, что они усилили шумоизоляцию, поставили фильтры и отказались от круглосуточной работы. — Мы здесь функционируем с 2014 года. У нас не опасное производство. Оно под контролем Роспотребнадзора, на что были инициированы раз в год проверки. В том году и в этом. Все заключения есть, — говорит управляющий предприятия Виталий Целовальников.