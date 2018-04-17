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Хуже пыли — только шум: под Воронежем жители села пожаловались на огнеупорный завод
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Хуже пыли — только шум: под Воронежем жители села пожаловались на огнеупорный завод 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Людей возмущает, что предприятие расположено слишком близко к их домам. Жители села Хохол жалуются на тошнотворный воздух и круглосуточный шум. Под боком у десятка частных домов производят огнеупорную бетонную смесь. В таких условиях, говорят, живут уже несколько лет. По санитарным нормам до ближайших домов должно быть 300 метров, в реальности же — несколько десятков шагов. Подробности в сюжете «Вести-Воронеж». Елена Бухтоярова влажную уборку делает минимум два раза в день. Рассказывает, из-за постоянной пыли и запаха пришлось в доме заткнуть все щели подручными средствами.
— Вот здесь вокруг двери пришлось специально заклеить скотчем. Потому что невыносимо! Воздух заходит с соляркой, — рассказывают жильцы. Елена живет здесь 16 лет. Рассказывает, раньше на месте завода находился цех по ремонту сельхозтехники — и это не доставляло таких неудобств. Теперь на его месте — шумное и пыльное предприятие, где производят огнеупорную бетонную смесь. — Начинают слезиться глаза. Очень сильно слизистые, начинается кашель. Глаза и краснеют, и чешутся. А вот от постоянного шума, так как он происходит и днём, и ночью, и круглые сутки. Это на нервы очень сильно действует, — делится Елена Бухтоярова. Сдают нервы у всех соседей этого производства — в основном, это пенсионеры, которые проводят большую часть своего времени дома. За процессом люди ведут постоянное наблюдение. Однако Роспотребналзор нарушений не увидел.
По мнению санитарных врачей, уровень шума и содержание вредных веществ в воздухе — в пределах нормы. При этом в Роспотребнадзоре заверяют — работа предприятия не в полную мощность во время проверки — невозможна. За этим тщательно следят. А руководитель предприятия Виталий Целовальников, утверждает, что они усилили шумоизоляцию, поставили фильтры и отказались от круглосуточной работы. — Мы здесь функционируем с 2014 года. У нас не опасное производство. Оно под контролем Роспотребнадзора, на что были инициированы раз в год проверки. В том году и в этом. Все заключения есть, — говорит управляющий предприятия Виталий Целовальников.
Завод всё же оштрафовали — за отсутствие санитарно-защитной зоны. В шаговой доступности от производственной зоны — десятки домов. От стен предприятия до забора — не больше 20 метров. По нормам СанПина, в данном случае должно быть 300 метров. Но это все приблизительно — заявляют в Роспотребнадзоре. — Предусмотрено СанПином сокращение санитарно-защитной зоны. Если предприятие докажет то, что предприятие не оказывает никакого вредного воздействия за той территорией, за той границей, которую хотят установить себе. То есть дистанция может сократиться с 300 метров до 100 метров, до 50 метров. Но при соответствующем подтверждении, — отмечает главный специалист отдела санитарного надзора Николай Зуев. Подтверждения ещё нет. Сейчас на предприятии занимаются только разработкой проекта защитной зоны. А Елена Бухтоярова вместе с соседями уже думают о переезде — если дома рядом с таким соседством вообще удастся продать. Надежда Абросимова и Юрий Вахтин
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