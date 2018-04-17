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В 2017 году в России за коррупцию привлечены девять заместителей губернаторов
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В 2017 году в России за коррупцию привлечены девять заместителей губернаторов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Девять заместителей губернаторов и 53 члена региональных правительств были привлечены в 2017 году к ответственности за коррупционные преступления. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации.
В 2017 году, отмечается в докладе, «имеются значимые результаты выявления противоправной деятельности высокопоставленных чиновников». «Пресечена преступная деятельность девяти заместителей губернаторов, 18 лиц из числа руководства территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 53 членов правительств субъектов РФ и руководителей региональных министерств», — говорится в докладе.
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