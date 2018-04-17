Гендиректора «С. О. К.а» привлекают к субсидиарной ответственности на 832 млн рублей

Ткачук с июня 2015 года ведет конкурсное производство в отношении признанного несостоятельным ООО «С. О. К.», являющегося головной компанией холдинга «Самарские оконные конструкции». В марте по ее заявлению процедура продлена еще на три месяца. Отчет управляющего назначен на конец июня.

По версии предварительного следствия, Солдатов, будучи учредителем и фактическим владельцем ряда организаций, обладая полной информацией об их финансовом состоянии, планировал организовать предоставление в банк документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО НПН «Смена», а также наличие у конторы имущества, которое будет передано в залог банку. Однако это оборудование фактически принадлежало подконтрольным ему ООО «С. О. К.» и «ГлобэксСтрой» и уже находилось в залоге у банка «Солидарность».

На суде же выяснилось, что «свидетель обвинения Елена Андреева в период корпоративного конфликта с акционерами и соучредителями корпорации „Кваттрон“ в своих заявлениях в правоохранительные органы утверждала, что именно она является владельцем не только ЗАО „Кваттрон“, но и ООО „С. О. К. “, „ГлобэксСтрой“, а также ряда других предприятий. На анализе предоставленных суду материалов, суд пришел к выводу о заинтересованности Андреевой в исходе дела ввиду того, что она сама непосредственно выполнила всю подготовительную часть изложенного в обвинении деяния и договорилась с представителями филиала „РСХБ“ о получении кредита, а в его обеспечение предложила банку производственное оборудование ООО „С. О. К. “, которое она как директор ООО „С. О. К. “ уже передала КБ „Солидарность“ … А вывод органов следствия о том, что Солдатов ввел в заблуждение кредитный комитет банка ничем не подтвержден и опровергается материалами дела».