В ВИПК МВД России стартовал VIII Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений дознания территориальных органов МВД России.

В преддверии празднования 300-летия российской полиции во Всероссийском институте повышения квалификации МВД России стартовал заключительный этап VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений дознания территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».

С приветственным словом к участникам соревнований обратился начальник Управления по организации дознания МВД России генерал-майор полиции Сергей Манахов, который отметил важность подобных мероприятий для повышения уровня профессиональной компетентностидознавателей и пожелал участникам успешного прохождения конкурсных испытаний.

Председатель Совета ветеранов Управления по организации дознания МВД России генерал-майор милиции в отставке Виктор Суздаль напомнил, что сегодня в МВД России отмечается День ветеранов органов внутренних дел, когда чествуют всех тех, кто оказывает неоценимую помощь молодому поколению в решении практических задач по охране законности и порядка.

Во время торжественной церемонии открытия начальником второго отдела «ВНИИ МВД России» кандидатом юридических наук, доцентом Павлом Власовым от имени всех членов экзаменационных комиссий произнесена клятва о честном и беспристрастном судействе. Клятву участника конкурса произнесла дознаватель УТ по Дальневосточному федеральному округу капитан полиции Наталья Коробкина.

В конкурсе принимают участие более 100 сотрудников подразделений дознания — победителей региональных этапов из 94 территориальных органов внутренних дел. В течение трёх дней участникам конкурса предстоит продемонстрировать высокий уровень теоретических знаний и практических навыков не только в области законодательства, но и в медицинской, криминалистической, физической и огневой подготовке.

По заключение церемонии участники конкурса возложили цветы к Памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.