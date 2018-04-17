Главный купол Соборной мечети достроят к июню — Бальбек

"Сейчас минареты мечети возведены на высоту восьмого этажа, еще буквально два этажа — и завершится их строительство. Главный купол, по словам подрядчика, будет сооружен к концу июня. Работы по строительству административных зданий идут с опережением. Уже на 95% покрыты кровлей административные здания, на следующей неделе начнется установка окон, идет подготовка к фасадным работам", — написал Руслан Бальбек.

Мечеть строится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будут четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Генподрядчиком строительства выступает российская компания.