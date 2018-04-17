Мумифицированная лошадь из Якутии оказалась болотной кобылой

Сотрудники нескольких российских исследовательских организаций совместно с учеными из США изучили морфологию мумии лошади, найденной в 2010 году членами общины Юкагир. Они определили возраст, в котором погибло животное, и его пол. Также ученые выявили адаптации найденного животного к его среде обитания — влажной болотистой тундре. Научная статья с детальным описанием находки опубликована в журнале Mammal Research.

Тушу лошади обнаружили летом 2010 года у берегов пролива Дмитрия Лаптева в подтаявшем грунте в местности Ойогосский яр ( Якутия ) члены родовой общины Юкагир. Там же нашли останки небольшого мамонта. Мумия лошади состояла из двух фрагментов — головы с шеей и туловища с внутренними органами, задними ногами и хвостом. До 2012 года она хранилась в общине в замороженном виде, а в январе 2012 мумию перевезли в столицу Якутии, где до февраля 2014 года проводили оценку ее возраста на основе радиоуглеродного метода, микробиологический анализ ее тканей на присутствие возбудителей различных заболеваний, измерение длин различных частей тела животного, а также палинологический анализ содержимого ее кишечника (определяли, пыльца каких растений в нем присутствует).

Радиоуглеродный анализ показал, что абсолютный возраст находки составляет 4600±35 лет. На это время приходится атлантический период среднего голоцена, когда климат был более теплым и влажным, чем сейчас. Тогда на побережье пролива Дмитрия Лаптева преобладала болотистая тундра, и теплое время года там было длиннее, чем сейчас: в настоящее время окрестности Ойогосского яра свободны ото льда всего два месяца в году. Степень изношенности зубов животного указала, что оно погибло в возрасте 5 лет. У лошади не было клыков на нижней челюсти, что характерно для кобыл.

Края обоих фрагментов мумии свидетельствовали о том, что она пала жертвой охоты крупного хищника — медведя или волка. Передняя часть морды у нее была оторвана и отсутствовала, а на задней части туловища имелись следы зубов и когтей. На момент гибели животное было здорово: ни в одном из образцов его тканей не обнаружили возбудителей заболеваний ротовой полости, чумы крупного рогатого скота, бруцеллеза и сибирской язвы. В кишечнике кобылы преобладала пыльца злаков, а также фрагменты побегов тех же растений (91,6 процента), осок (4,5 процента) и мхов. Также там обнаружили зерна злаковых. Это говорит о том, что лошадь из Ойогосского яра предпочитала питаться травой, а местность, в которой она обитала, была также богата болотными растениями — мхами и осоками. Такая оценка соответствует данным о том, что в атлантическом периоде на севере Якутии осадков в год выпадало на 200 мм больше, чем сейчас.

Также авторы работы измерили длину хвоста, задних ног, ушей, головы и других имеющихся частей тела мумии и сравнили полученные данные с аналогичными параметрами для лошади Пржевальского (Equus przewalskii), мумиями ленских лошадей (Equus lenensis) из позднего плейстоцена (38 500−29 500 лет до н.э.) и современных пород домашних лошадей (Equus caballus), живущих в Якутии.

Шерсть, сохранившуюся у копыт животного, изучили под электронным микроскопом. Оказалось, что ее структура, а также длины различных частей тела и его пропорции у найденной особи ближе всего к таковым у ленской лошади. Вероятнее всего, кобыла, найденная юкагирами, принадлежит именно к этому виду. Если это утверждение верно, получается, что Equus lenensis на севере нынешней Якутии пережили экологический кризис, имевший место на границе плейстоцена и голоцена, и обитали там по крайней мере до середины голоцена.

Размер ушей и хвоста у юкагирской лошади меньше, чем у ее более южных родственников. Это говорит о том, что в ее случае выполнялось экологическое правило Аллена: чем в более суровом климате обитает млекопитающее, тем меньше у него площадь выступающих частей тела. Эта адаптация позволяет терять меньше тепла. В то же время площадь копыт найденной мумии оказалась выше, чем у других известных останков ленских лошадей. Это может свидетельствовать о том, что ее приходилось чаще передвигаться по болотистой местности, и увеличенные копыта повышали ее шанс не утонуть в трясине.