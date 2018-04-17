В Ярославле проверено качество ремонта всех объектов программы «Безопасные и качественные дороги» 2017 года

Ярославле завершены проверки всех объектов, отремонтированных в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», — это 29 улиц общей протяженностью порядка 51 километра.

— Сделано 23 замечания, выписано 4 предписания. По гарантийным обязательствам подрядчики обязаны устранить указанные недостатки, — сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Игорь Витюгов. — В зависимости от степени дефекта, погодных условий и способа устранения срок на ликвидацию — от трех дней до двух недель.

Сегодня в рамках комиссионной проверки сотрудники департамента городского хозяйства, агентства по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля и представители общественности выехали на улицы Красноперекопскую и Гудованцева.

— На Красноперекопской подрядчик выполнял работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, тротуаров, замене бортовых камней, — отметил начальник проектно-сметного отдела МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Роман Карасев. — Сейчас на данном объекте выявлены продольные и поперечные трещины дорожного полотна, просадки дождеприемных колодцев и сколы бортового камня. Подрядчику выдано предписание об устранении замечаний до 10 мая. После этого срока мы вновь проведем комиссионную проверку. В случае неустранения замечаний к подрядчику будут применены штрафные санкции.

На всех объектах, вошедших в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в 2017 году мониторинг выполняемых работ был организован как со стороны заказчика, федерального проектного офиса, так и со стороны общественных организаций и жителей. Проверялось качество асфальтобетонной смеси, уложенного асфальта, применяемых материалов. При контрольных мероприятиях использовалась инструментальная диагностика. Для этого привлекался лабораторный комплекс РосдорНИИ, а также собственный лабораторный комплекс региона.

— В прошлом году в городе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» работали три подрядные организации. На наш взгляд, две из них справились со своей работой хорошо, а одна — плохо, было очень много замечаний, — сказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Ежегодно необходимо ремонтировать порядка 20 — 25 процентов дорог города. Сейчас темпы гораздо ниже. Поэтому хочется, чтобы эти дороги простояли не положенные гарантийные 4 года, а 7 — 8 лет, ведь необходимо не возвращаться к ним, а делать остальные городские артерии.

Комиссия также проверила пять отремонтированных дорог Ярославской агломерации, находящихся за пределами регионального центра. У областного заказчика составлен график обслуживания гарантийных объектов: следующий этап — в конце мая, затем — осенью, и так далее ежегодно.

Справка

В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.

В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 — из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.

Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.