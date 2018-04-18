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В Ярославле активисты проверили дороги, отремонтированные в прошлом году
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В Ярославле активисты проверили дороги, отремонтированные в прошлом году 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
В Ярославле проверили улицы, сделанные в прошлом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Общая протяженности 29 объектов составляет 51 километр. Комиссия, проверяющая качество ремонта, сделала 23 замечания, также эксперты выписали 4 предписания. Теперь подрядчики должны устранить недостатки в гарантийные сроки. Срок работ зависит от погодных условий и степени дефекта — от трех до 14 дней.
Особые нарекания вызвала Красноперекопская улица. За год на ней образовались продольные о поперечные трещины, просадки колодцев и сколы бордюрного камня. Подрядчик должен привести дорогу в порядок до 10 мая, иначе ему выпишут штраф.
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