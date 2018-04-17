Субботник пройдет 21 апреля в парке на Угличской

Жителей района, сотрудников парков, представителей муниципальных и других организаций приглашают на субботник, который пройдет 21 апреля в Лианозовском парке. Как отметили в пресс-службе парка, свое участие в субботнике подтвердили школы №1430 и 1449 Лианозова.

— В рамках субботника с 11.00 до 13.00 пройдет мастер-класс по изготовлению и раскрашиванию кормушек для птиц от компании

«Leroy Merlin». Кормушки можно будет развесить в парке, порадовав пернатых обитателей новыми пунктами питания, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. Всех желающих помочь навести порядок на территории после зимы приглашают к 11.00. (вт)