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Субботник пройдет 21 апреля в парке на Угличской
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Субботник пройдет 21 апреля в парке на Угличской 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Жителей района, сотрудников парков, представителей муниципальных и других организаций приглашают на субботник, который пройдет 21 апреля в Лианозовском парке. Как отметили в пресс-службе парка, свое участие в субботнике подтвердили школы №1430 и 1449 Лианозова.
— В рамках субботника с 11.00 до 13.00 пройдет мастер-класс по изготовлению и раскрашиванию кормушек для птиц от компании
«Leroy Merlin». Кормушки можно будет развесить в парке, порадовав пернатых обитателей новыми пунктами питания, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. Всех желающих помочь навести порядок на территории после зимы приглашают к 11.00. (вт)
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