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22 апреля в пригородных поездах разрешат бесплатно перевозить велосипеды
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22 апреля в пригородных поездах разрешат бесплатно перевозить велосипеды 

Ivyborg.ru 2 часа назад
22 апреля во всех пригородных электричках на территории Ленинградской области можно будет бесплатно перевозить велосипеды, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Предложение будет актуально для участников велоклубов, которые в этом году начнут сезон с велосипедной прогулки по Северной столице и её окрестностям.
Напомним, что 22 апреля в Санкт-Петербурге состоится открытие велосезона, которое ежегодно проводится клубом «ВелоПитер» и традиционно собирает тысячи участников. С подробной информацией о программе «Открытия велосезона 2018» Вы можете ознакомиться в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
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