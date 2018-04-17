22 апреля в пригородных поездах разрешат бесплатно перевозить велосипеды

22 апреля во всех пригородных электричках на территории Ленинградской области можно будет бесплатно перевозить велосипеды, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Предложение будет актуально для участников велоклубов, которые в этом году начнут сезон с велосипедной прогулки по Северной столице и её окрестностям.