Ещё
СМИ: польские националисты обвиняют президента Израиля в нарушении закона о Холокосте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: польские националисты обвиняют президента Израиля в нарушении закона о Холокосте 

ТАСС 2 часа назад
ВАРШАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Польские националисты заподозрили президента Израиля Реувена Ривлина в нарушении принятого в республике закона о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. Об этом сообщила во вторник Gazeta Wyborcza.
Как информирует издание, националисты подготовили соответствующее донесение о возможном совершении преступления израильским президентом. Эту информацию подтвердил, в частности, представитель националистического движения «Рух народовы» политик Кшиштоф Босак.
Недовольство польских националистов вызвала публикация в издании Times of Israel цитат Ривлина, который в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой во время визита в страну на прошлой неделе заявил, что «Польша и поляки помогали нацистскому истреблению», что «Польша позволила ввести преступную идеологию Гитлера и была свидетельницей антисемитизма».
Как передает Gazeta Wyborcza, президент Дуда опроверг данные о том, что эти слова были произнесены.
Новый польский закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, который привел к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США, вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в Холокосте. Наказание предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки «польские концлагеря». Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.
Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв Холокоста.
ТАСС: последние новости
Путин проведет совещание по использованию природного газа в качестве моторного топлива Минстрой сохранит в подвалах жилых домов проходы для бездомных кошек и собак Власти Москвы и области будут сотрудничать для обеспечения Подмосковья питьевой водой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО476
Крым попадет на украинские деньги125
Макрон назвал себя «ровней Путину»295
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение