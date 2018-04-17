СМИ: польские националисты обвиняют президента Израиля в нарушении закона о Холокосте

ВАРШАВА , 17 апреля. / ТАСС /. Польские националисты заподозрили президента Израиля Реувена Ривлина в нарушении принятого в республике закона о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. Об этом сообщила во вторник Gazeta Wyborcza.

Как информирует издание, националисты подготовили соответствующее донесение о возможном совершении преступления израильским президентом. Эту информацию подтвердил, в частности, представитель националистического движения «Рух народовы» политик Кшиштоф Босак.

Недовольство польских националистов вызвала публикация в издании Times of Israel цитат Ривлина, который в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой во время визита в страну на прошлой неделе заявил, что «Польша и поляки помогали нацистскому истреблению», что «Польша позволила ввести преступную идеологию Гитлера и была свидетельницей антисемитизма».

Как передает Gazeta Wyborcza, президент Дуда опроверг данные о том, что эти слова были произнесены.

Новый польский закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, который привел к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной США , вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в Холокосте. Наказание предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки «польские концлагеря». Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв Холокоста.