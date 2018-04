20 Ğ²ĞµĞ»Ğ¸ĞºĞ¾Ğ»ĞµĞ¿Ğ½Ñ‹Ñ… Ñ„Ğ¸Ğ»ÑŒĞ¼Ğ¾Ğ², Ñ‡Ñ‚Ğ¾Ğ±Ñ‹ Ğ¿Ğ¾Ñ�Ğ¼Ğ¾Ñ‚Ñ€ĞµÑ‚ÑŒ Ñ� Ğ¿Ğ¾Ğ´Ñ€ÑƒĞ³Ğ°Ğ¼Ğ¸ 

20 великолепных фильмов, чтобы по�мотреть � подругами

Легкий ужин, при�тные напитки и чуде�на� компани� близких л�дей. Лучшим его продолжением будет жен�кое кино про важное, которое потом можно об�удить или про�то улыбнуть��, потому что вы на одной волне и прекра�но понимаете друг друга.

Улыбка Моны Лизы / Mona Lisa Smile

Кадр: Sony / Columbia

Улыбка Моны Лизы

1953 год. ĞšÑ�трин УотÑ�он получает меÑ�то преподавателÑ� иÑ�тории иÑ�куÑ�Ñ�тв в колледже Ğ´Ğ»Ñ� девушек. Ğ’ Ğ�мерике вовÑ�Ñ� борÑ�Ñ‚Ñ�Ñ� Ğ·Ğ° права женщин, но Ñ�реди руководÑ�тва и преподавательÑ�кого Ñ�оÑ�тава колледжа преобладаÑ�Ñ‚ патриархальные взглÑ�Ğ´Ñ‹ на роль женщины в Ñ�том мире. ĞšÑ�трин Ñ�о Ñ�траÑ�тным Ñ�нтузиазмом броÑ�аетÑ�Ñ� в борьбу Ğ·Ğ° равноправие полов и оказывает огромное влиÑ�ние на Ñ�туденток. Это прекраÑ�ное и мудрое кино, раÑ�Ñ�казываÑ�щее про доÑ�тоинÑ�тво, отвагу, целеуÑ�тремленноÑ�Ñ‚ÑŒ. Ğ�о гораздо важнее другое — картина чеÑ�тно и открыто показывает, как важно думать Ñ�обÑ�твенной головой. ПоÑ�тому, Ğ° также благодарÑ� доÑ�тойному актерÑ�кому Ñ�оÑ�таву, картина получилаÑ�ÑŒ не феминиÑ�Ñ‚Ñ�кой, Ğ° вÑ�еобъемлÑ�щей.

Дорога перемен / Revolutionary Road

Кадр: Paramount Vantage

Дорога перемен

КазалоÑ�ÑŒ бы, что может Ğ·Ğ°Ñ�тавить зрителÑ� проникнутьÑ�Ñ� фильмом о Ñ�емейной паре Ñ� двумÑ� детьми, иÑ�пытываÑ�щими личный кризиÑ� в Ñ�ередине 20 века в СШĞ�? Ğ�о уже ближе к концу фильма еле-еле получаетÑ�Ñ� отÑ�креÑ�ти Ñ�ебÑ� от креÑ�ла от оÑ�ознаниÑ�, что вÑ�е Ñ�то и про тебÑ� тоже. Можно, как главные герои, Ñ�обратьÑ�Ñ� уехать в Париж. Ğ�о не вÑ�е так проÑ�то — можно Ñ�менить меÑ�то жительÑ�тва, но от Ñ�ебÑ� не убежишь. И еÑ�ли внутри пуÑ�то, то где бы вы ни жили, Ñ� кем бы вы ни жили, тоÑ�ка не покинет ваÑ�.

Жареные зеленые помидоры / Fried Green Tomatoes

Кадр: Universal

Жареные зеленые помидоры

Эвелин Коуч приходит в больницу навещать противнуÑ� тетку Ñ�воего мужа, знакомитÑ�Ñ� Ñ� милой Ñ�тарушкой Ğ�инни и увлекаетÑ�Ñ� ее раÑ�Ñ�казами о жизни двух подруг Иджи и Руфь. Ğ�ни вмеÑ�те держали кафе «Ğ£Ğ¸Ñ�Ğ» Стоп», где фирменным блÑ�дом были жареные зеленые помидоры. ВеликолепнаÑ� и цельнаÑ� Ñ�кранизациÑ� романа ФÑ�нни ФлÑ�гг «Ğ–ареные зелёные помидоры в кафе «ĞŸĞ¾Ğ»ÑƒÑ�танок». Ğ�на про домашнее наÑ�илие, про нелегкуÑ� женÑ�куÑ� учаÑ�Ñ‚ÑŒ, про Ñ�удьбу и нашу влаÑ�Ñ‚ÑŒ над ней.

Там, где �ердце / Where the Heart Is Кадр: 20th Century Fox Там, где �ердце Удивительнейший фильм о л�бви, в�епрощении и дружбе. Казало�ь бы, банальна� и�тори�, �тара�, как мир: беременну� девушку о�тавл�ет парень, на которого она надеет��, как на �путника жизни. �о мир не так плох, каким кажет��. Про�то нельз� отчаивать��, нельз� ненавидеть �удьбу за что-либо, нельз� опу�кать руки. �ужно про�то идти вперед, не помн� зла, помогать л�д�м и радовать�� жизни.

Голова в облаках / Head in the Clouds

Кадр: Sony Classics

Голова в облаках

ИрландÑ�кий парень Гай познакомилÑ�Ñ� Ñ� беÑ�печной прожигательницей жизни Гильдой БеÑ�Ñ�е, когда училÑ�Ñ� в универÑ�итете. Ğ� потом Ñ�удьба много раз Ñ�водила и разводила молодых Ğ»Ñ�дей. БогатаÑ� и избалованнаÑ� Гильда ввела Ğ“Ğ°Ñ� в Ñ�вой круг общениÑ�, и однажды, накануне Второй мировой, он увидел Ñ€Ñ�дом Ñ� Гильдой иÑ�панку МиÑ�…

Близо�ть / Closer Sony

Кадр: Sony / Columbia

Близо�ть Драма о л�бовном четырехугольнике, в котором уча�тву�т молодой пи�атель, �триптизерша, фотограф �нна и мрачный мачо Ларри. Чув�твенна� и �моциональна� картина, за�тавл��ща� �опереживать.

Белый �леандр / White Oleander

Кадр: Warner Bros.

Белый олеандр

Главна� героин� отравит мужчину, который разбил её �ердце, �дом �воего л�бимого цветка и ��дет в т�рьму на 35 лет, а её дочь начнет �китани� по приемным �емь�м, не наход� �ча�ть� и о�тава��ь под �ильным вли�нием матери. За �тот фильм можно зацепить�� глазом �ов�ем �лучайно, а потом поймать �еб� на мы�ли, что не в �илах оторвать�� от �крана.

И�купление / Atonement

Кадр: UPI И�купление Эта и�тори� начинает�� в 1935 году, когда тринадцатилетн�� фантазерка Бриони Талли� обвин�ет возл�бленного �таршей �е�тры в пре�туплении, которого он не �овершал, и бе�поворотно мен�ет �тим �удьбу не�кольких человек.

Ğ’Ğ»Ñ�биÑ�ÑŒ в менÑ�, еÑ�ли оÑ�мелишьÑ�Ñ� / Jeux d’enfants

Кадр: Paramount Classics

Вл�би�ь в мен�, е�ли о�мелишь��

Гийом Кане и Марион Котий�р в фильме о великих выдумщиках и хулиганах, придумавших �во� игру на �лабо, когда они еще были маленькими детьми. Эта игра ро�ла вме�те � ними и завела их чертов�ки далеко.

Мой един�твенный / My One and Only

Кадр: Freestyle Releasing

Мой един�твенный �нн Деверо переезжет из города в город и пытает�� оты�кать богатого мужа, который бы обе�печил ей и двум ее �ыновь�м �ча�тливу� жизнь. Замечательный фильм дл� живых духом л�дей.

В по�тели � врагом / Sleeping with the Enemy

Кадр: 20th Century Fox В по�тели � врагом

ДлÑ� одних Ñ�теклÑ�нный дом на берегу озера — Ñ�то мечта, Ğ´Ğ»Ñ� других — золотаÑ� клетка, выбратьÑ�Ñ� из которой можно только начав жизнь Ñ� чиÑ�того лиÑ�Ñ‚Ğ°. Как раз об Ñ�том триллер «Ğ’ поÑ�тели Ñ� врагом», который благодарÑ� впечатлÑ�Ñ�щей игре Джулии РобертÑ� и Патрика Бергина и атмоÑ�ферному Ñ�аундтреку Ñ�мотритÑ�Ñ� на одном дыхании.

У зеркала два лица / The Mirror Has Two Faces

Кадр: Sony / Columbia

У зеркала два лица

�еверо�тно добрый фильм � прекра�ными актерами и занимательным ��жетом. Великолепной актри�е Барбре Стрейзанд удало�ь �режи��ировать и �ыграть удивительно жизненну� и позитивну� во в�ех отношени�х и�тори� л�бви, котора� радует и глаза, и �лух, и �ердце.

Дневник Бриджит ДжонÑ� / Bridget Jones’s Diary

Кадр: Miramax

Дневник Бриджит Джон�

Секрет уÑ�пеха фильмов о Бриджит ДжонÑ� в том, что вÑ�е они про наÑ�. Ğ’ какой жизненной Ñ�итуации не поÑ�мотри — найдешь над чем поÑ�меÑ�Ñ‚ÑŒÑ�Ñ� и три, минимум, параллели. Это терапевтично и душеÑ�Ğ¿Ğ°Ñ�ительно, оÑ�обенно еÑ�ли Ñ�мотреть вприкуÑ�ку Ñ� большим мороженным.

Ча�ы / The Hours

Кадр: West

Ча�ы

Жизнь и рабочие будни пи�ательницы Вирджинии Вульф, ра��казанные через и�тории трех женщин: �амой Вульф, Лари�ы Браун, живущей в Ло�-�нджеле�е 1951 года, и Клари��ы Вон, живущей в начале двухты��чных в �ь�-Йорке. �еоднозначный и глубокий фильм-водоворот.

Мачеха / Stepmom

Кадр: Sony / Columbia

Мачеха

Папа привел в дом нову� маму. Стара� очень по�тарала�ь, чтобы дети не прин�ли нову�, а потом узнала, что �мертельно больна и должна �делать в�е дл� того, чтобы ей дочь и �ын были �ча�тливы даже без нее. В главных рол�х Сь�зен Сарандон и Джули� Роберт�.

Элеги� / Elegy

Кадр: Top Film Distribution

Элеги�

СущеÑ�твуÑ�Ñ‚ фильмы, которые потрÑ�Ñ�Ğ°Ñ�Ñ‚ зрителÑ� до глубины души, «Ğ­Ğ»ĞµĞ³Ğ¸Ñ�» — один из таких. ИÑ�ториÑ� взаимоотношений преподавателÑ� колледжа Ğ”Ñ�вида Кепеша, броÑ�ившего жену и детей ради Ñ�екÑ�уальной Ñ�вободы, и Ñ�ной кубинки КонÑ�уÑ�лы КаÑ�тильо, воÑ�питанной в католичеÑ�ких традциÑ�Ñ….

Мои черничные ночи / My Blueberry Nights

Кадр: CP Classic

Мои черничные ночи

Элизабет прошла прошла через множеÑ�тво разочарований, ищет Ñ�ебÑ� и лечит разбитое Ñ�ердце. Ğ�на вÑ�тречаетÑ�Ñ� Ñ� разными Ğ»Ñ�дьми, которые открываÑ�Ñ‚ ей новые Ñ�траницы жизни. РежиÑ�Ñ�еру Вонг Кар-Ğ’Ğ°Ñ� удалоÑ�ÑŒ Ñ�нÑ�Ñ‚ÑŒ «Ñ‡ĞµÑ€Ğ½Ğ¸Ñ‡Ğ½Ñ‹Ğ¹» в каждом Ñ�воем кадре фильм. Ğ�тличнаÑ� игра актеров и беÑ�подобнаÑ� работа оператора Ñ�оздаÑ�Ñ‚ Ñ�ффект легкой нереальноÑ�ти проиÑ�ходÑ�щего, Ñ�ловно Ñ�идишь ночьÑ� Ñ�онный в баре и ешь черничный пирог. И, конечно, не можем не упомÑ�нуть музыку, без которой фильм потерÑ�Ğ» бы значительнуÑ� чаÑ�Ñ‚ÑŒ очарованиÑ�.

Трещины / Cracks

Кадр: IFC Трещины — маленькие разломы на полотне наших Ñ�удеб. Ğ�дни трещинки оÑ�Ñ‚Ğ°Ñ�Ñ‚Ñ�Ñ� Ñ� нами навÑ�егда, Ñ�оздаваÑ� причудливый узор, другие разбиваÑ�Ñ‚ вдребезги наши Ñ�ердца, души и жизни. Именно о таких роковых трещинах идет речь в Ñ�том фильме, в котором Ñ�оздатели показали Ñ�крытый от глаз женÑ�кий мир Ñ�литной школы-интерната, наполненный ожиданием взроÑ�лой жизни, тайнами, временами вырываÑ�щимиÑ�Ñ� наружу, и влÑ�бленноÑ�Ñ‚Ñ�ми.

Же�токий роман�

Кадр: Мо�фильм

Же�токий роман�

ЭкранизациÑ� клаÑ�Ñ�ичеÑ�кого произведениÑ�, которуÑ� Эльдару Ğ Ñ�занову удалоÑ�ÑŒ Ñ�делать Ñ�рче первоиÑ�точника. БлагодарÑ� актерам, декорациÑ�м и, конечно, музыке, пьеÑ�Ğ° Ğ�Ñ�тровÑ�кого «Ğ‘еÑ�приданница» заиграла новыми краÑ�ками, Ğ° руÑ�Ñ�кий кинематограф получил в Ñ�воÑ� коллекциÑ� одну из Ñ�амых колоритных актриÑ� — ЛариÑ�у Гузееву.

Солдат Джейн / G. I. Jane

Кадр: Buena Vista

Солдат Джейн

Лейтенант Джордан Ğ�`Ğ�ил Ñ�тала первой женщиной, направленной Ğ´Ğ»Ñ� прохождениÑ� Ñ�литной программы в Ñ�пециальном центре подготовки. Программа школы — Ğ°Ğ´, который не выдерживаÑ�Ñ‚ 60% отобранных. Это фильм без интриги и без Ñ�ффектных Ñ�цен Ñ�ражений, но он доÑ�товерно показывает нам, какой может быть Ñ�ила воли человека.