«Читающий маршрут» расскажет курянам о выдающихся земляках

20 апреля в 11.00 Централизованная система библиотек приглашает горожан стать участниками «Читающего маршрута» на тему «Выдающиеся имена в истории Курска

По данным организаторов, салон троллейбуса превратится в импровизированную «Галерею выдающихся имён города», где будут размещены портреты знаменитых курян. Пассажиры узнают интересные факты о жизни и деятельности именитых земляков. Особое внимание уделят знакомству с жизнью и научными достижениями курского астронома-самоучки, метеоролога, механика Федора Алексеевича Семёнова. Его именем названа Центральная городская библиотека.

Стартует троллейбус с Красной площади в 11.00, далее — по маршруту № 1 «Знаменский собор — ККПФ — Знаменский собор».