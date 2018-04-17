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«Читающий маршрут» расскажет курянам о выдающихся земляках
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«Читающий маршрут» расскажет курянам о выдающихся земляках 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
20 апреля в 11.00 Централизованная система библиотек приглашает горожан стать участниками «Читающего маршрута» на тему «Выдающиеся имена в истории Курска»
По данным организаторов, салон троллейбуса превратится в импровизированную «Галерею выдающихся имён города», где будут размещены портреты знаменитых курян. Пассажиры узнают интересные факты о жизни и деятельности именитых земляков. Особое внимание уделят знакомству с жизнью и научными достижениями курского астронома-самоучки, метеоролога, механика Федора Алексеевича Семёнова. Его именем названа Центральная городская библиотека.
Стартует троллейбус с Красной площади в 11.00, далее — по маршруту № 1 «Знаменский собор — ККПФ — Знаменский собор».
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