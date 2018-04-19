Мосгосстройнадзор совместно со специалистами «ЦЭИИС» провел проверку на строительстве трассы Солнцево — Бутово — Видное на участке от Киевского до Калужского шоссе. По результатам проверки участка трассы существенных нарушений не выявлено за исключением отклонений от предусмотренного проектом планового положения конструкций стен пандусного схода одного из пешеходных переходов. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По его словам, участникам строительства предписали устранить все выявленные нарушения и наложили штрафы. Также специалисты обследовали два пешеходных перехода и тоннеля, проверив на прочность железобетонные конструкции и качество материалов.
На участке трассы Солнцево-Бутово-Видное, которая соединит несколько районов Москвы, планируется построить девять путепроводов, три тоннеля, три пешеходных перехода, четыре очистных сооружения. Кроме того, предусмотрено строительство дорог протяженностью 17,6 километра.