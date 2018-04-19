Сотрудники Мосгосстройнадзора проверили строительство трассы Солнцево — Бутово — Видное

Мосгосстройнадзор совместно со специалистами «ЦЭИИС» провел проверку на строительстве трассы Солнцево — Бутово — Видное на участке от Киевского до Калужского шоссе. По результатам проверки участка трассы существенных нарушений не выявлено за исключением отклонений от предусмотренного проектом планового положения конструкций стен пандусного схода одного из пешеходных переходов. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, участникам строительства предписали устранить все выявленные нарушения и наложили штрафы. Также специалисты обследовали два пешеходных перехода и тоннеля, проверив на прочность железобетонные конструкции и качество материалов.