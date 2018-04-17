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Дом отдыха в Одинцовском районе оштрафовали за нарушения в сфере ветеринарии
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Дом отдыха в Одинцовском районе оштрафовали за нарушения в сфере ветеринарии 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской оштрафовало дом отдыха «Ершово» в Одинцовском районе Подмосковье на 100 тысяч рублей за нарушение ветеринарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
В марте 2018 года управление провело проверку в отношении ЗАО «Дом отдыха „Ершово“ в Одинцовском районе, осуществляющего деятельность по организации отдыха и общественного питания отдыхающих, на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере ветеринарии.
»Во время проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции, а именно: напольное покрытие (плитка) в столовой имеет сколы, что препятствует проведению качественной санитарной обработки (дезинфекции); в морозильной камере складского помещения имеется „снежная шуба“, наледь; не представлен договор на проведение работ по обслуживанию холодильного оборудования», — говорится в сообщении.
За выявленные нарушения управлением ЗАО «Дом отдыха „Ершово“ привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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