Деньги на мусор. Как поделят «отходные» миллиарды в Волгоградской области

Запуск регионального оператора по утилизации ТКО в Волгоградской области , как и положено по федеральному законодательству, состоится с 1 января следующего года. Но уже 23 апреля будут подведены итоги соответствующего регионального конкурса, объявленного областным комитетом ЖКХ и ТЭК, и не позднее 1 мая с победителем подпишут 10-летний контракт.

Чтобы обсудить реформу отрасли в области, волгоградское реготделение «Опоры России» накануне собрало представителей властей и малого бизнеса, работающего в сфере вывоза твердых коммунальных отходов.

Уборщики с мусорной репутацией

Координатор проекта ОНФ «Карта свалок» Константин Глушенок отмечает, что власти Волгоградской области с конкурсом затянули. По его мнению, запустить процесс стоило раньше, поскольку само решение «близко к панацее в части контроля текущей ситуации».

Общественник отмечает, что за последние годы проблемы в сфере экологии России стали только острее, о чем говорит и пример конфликта в Волоколамске . ОНФ проводили рейды и контрольные закупки, а также субботники и констатируют неутешительные выводы.

«У людей потеряна совесть, — говорит Глушенок, — Лысая гора, святое место, где полегло больше воинов, чем на Мамаевом кургане, даже эту территорию недобросовестные предприниматели, превратили в свалку».

Но у общественности и федеральных властей есть понимание всех сложностей и намерение их решать. Сейчас огромный рынок вывоза ТБО находится в полукриминальной сфере. По данным «Опоры России» на свалки не соответствующие экологическим нормам или вовсе нелегальные вывозится 90% мусора.

Аналогичная ситуация, кстати, и в Волгоградской области, несмотря на сравнительно благополучную со многими субъектами РФ ситуацию с инфраструктурой. На легальных объектах в регионе уже сегодня может складироваться почти 90% ТБО, а около 40% даже сортироваться (оба показателя почти втрое выше среднероссийских — прим «ФедералПресс» ).

В регионе начали выстраивать свою рациональную модель обращения с отходами чуть раньше большинства соседей — в 2012 году. Тогда же была создана и утверждена территориальная схема размещения отходов.

По словам начальника отдела обращения с отходами комитета природных ресурсов и экологии обладминистрации Натальи Горьковенко, для многих участников рынка Волгоградская область является «лакомым куском».

«В Волгограде есть все возможные объекты, хорошо подготовлены муниципалитеты, в них есть техника, местные операторы — заходи и работай», — подчеркнула чиновница. По ее словам, согласно кадастровым каратам в области действуют около 700 мест размещения. Но большинство из них — фактически незаконные. Реальное число свалок измеряется тысячами.

В ходе реформирования такая практика должна быть искоренена.

Путь на свалку

В условиях объявленного конкурса именно территориальная схема и становится основой для организации всей деятельности по утилизации ТБО. В ней 7 территориальных кластеров, в каждом из которых должен быть построен полигон (сейчас их уже 5), которые потом будут дооснащены сортировкой и переработкой. Одной из целей реформирование ставится выведение в короткие сроки доли сортировки и переработки на уровень не меньше 60%.

Схема это будет дорабатываться как раз новым оператором, но не меняться принципиально, а лишь уточнять детали, важные для вывода процесса из тени. Как пояснила Наталья Горьковенко, до конца года вся цепочка утилизации будет вписана в электронную модель.

«Будет учитываться абсолютно все — что можно и чего нельзя, каждый источник образования отходов, каждая организация и все субъекты бизнеса. Вся отчетность по отходам и установленные нормативы по накоплению также будут идти в схему, перевозчики станут просто связующим звено и все будет четко и прозрачно», — пообещала Горьковенко, добавив, что «у операторов вообще не будет никакой возможности увезти в лес», — поделилась Горьковенко.

В территориальную схему будут включены только лицензированные перевозчики и полностью проверенные объекты размещения — от контейнерных площадок до перерабатывающих полигонов. В электронной модели будут исчерпывающие сведения о каждом месте размещения. Сейчас многие операторы вывоза мусора, как выяснилось, даже не имеют собственного оборудования — они передают некоторые установки из рук в руки, чтобы получить лицензии.

«Это будет устранено. Все будут работать в законе, чтобы было понятно сейчас, без обид», — сказала Наталья Горьковенко, обращаясь к представителям малого бизнеса, собравшимся в «Опоре». При этом для тех, кто хочет работать в легальном поле, есть несколько месяцев для того, чтобы все исправить.

Областные власти сознательно решили не делить регион на зоны, как это реализовано в некоторых субъектах, например, например, в Ростовской области . Зампред комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Максим Борисов объяснил, что конкурсную документацию разрабатывали на основе анализа уже работающих региональных моделей. В том числе он и выявили, что бизнес заинтересован в том, чтобы забрать на обслуживание крупные муниципалитеты, а вот с сельскими, особенно отдаленными территориями могут быть проблемы.

«В ряде субъектов в ходе конкурсов были серьезные разбирательства, обращения в антимонопольную службу , поэтому мы при подготовке учли все рекомендации и ФАС и Минстроя », — заверил Борисов.

Главное, отметил Борисов, что в Волгоградской области критерий стоимости, за которую потенциальный оператор готов выполнять услугу не является единственным для определения победителя. Максимальная цена контракта (выручка оператора) 26,93 млрд на 10 лет. Соискатели обязаны представить банковскую гарантию в 10% от этой суммы (по федеральному закону не меньше 5%).

Кстати, пока по данным портала torgi.gov, заявок на конкурс не поступило, хотя ожидается участие как минимум троих претендентов.

Бизнес и здравый смысл

Концепцию работы регоператора представителям малого бизнеса разъяснила Полина Вергун — руководитель профильного комитета федеральной «Опоры России». На оператора возлагаются функции инвестора и главного контролера. При этом наличие единого оператора совсем не означает, что монополист вытеснит с рынка мелких отраслевых участников. Функции оператора это организация потоков, строительство и эксплуатация опорных объектов (сортировочных комплексов и полигонов) и внедрение раздельного сбора. В части вспомогательных объектов и транспорта уже есть возможность участвовать и малому бизнесу, как может он взять на себя и абонентское обслуживание.

По словам Полины Вергун, тот действующий бизнес, который готов работать законно, должен быть максимально интегрирован в новую модель — это и в интересах самого будущего оператора. При этом оператор может перераспределять ресурсы, чтобы обеспечивать всю систему. Такой опыт есть в Астраханской области , которая пошла по пути регоператорства одной из первых в стране. «Всегда есть возможность диалога. Места на рынке, наверное, хватит всем. — говорит Вергун, — работы непочатый край, для тех, кто готов брать на себя ответственность».

При этом, по ее словам, задача регоператора это «тяжелая ноша». Для того, чтобы достроить минимальный набор техники для региона нужно около миллиарда рублей, кроме того «возможны кассовые разрывы до 6 миллиардов».

Полина Вергун прекрасно понимает, о чем говорит. Группа компаний «Чистый город», совет директоров которой возглавляет Вергун, уже выиграла целый ряд аналогичных конкурсов в дургих регионах: Астрахани Калмыкии и Ростове и в Архангельской области . К тому же та самая инфраструктура в области почти полностью состоит из объектов «Чистого города».

Подтвердили в «Чистом городе» и намерение участвовать в волгоградском конкурсе, хотя на самом совещании в «Опоре России» этот вопрос и не поднимался.

«Группа будет претендовать на статус регионального оператора в родном субъекте. Планируется дополнительное обновление парка спецтехники в количестве 200 единиц. Компания имеет практический опыт работы с полным охватом предоставления коммунальной услуги на сельской территории. Это одно из самых проблемных направлений и в плане логистики, и собираемости платежей. Ни одна компания, работающая в Волгоградской области, не имеет соответствующего опыта», — сообщил ранее представитель компании на запрос «ФедералПресс». Кроме того, компании предстоит достроить полигон в Михайловском кластере, а в Светлоярском, Урюпинском и Камышинском создать сортировочные полигоны.

«Местные игроки лучше представляют себе положение дел в регионе и обладают необходимыми связями. Межрегиональные операторы обладают более разнообразным опытом по организации процесса. В комплексе с выбором единого оператора регионы должны определиться и с нормативами. Это и тарифы, и нормы накопления и переработки отходов в регионе. В Волгоградской области перед выбором оператора увеличили нормативы накопления отходов с 5,9 млн до 6,2 млн куб. м в год, — напоминает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев , — это поможет избежать переплаты из бюджета региона за сверхнормативный мусор. Тарифное регулирование остается также за властями, но при условии заключения долгосрочного контракта с оператором ТБО и тарифы должны приниматься на длительный срок, а также предусматриваться специальный порядок их изменения».

Источники, близкие к руководству администрации региона считают, что, несмотря на очевидные преимущества «Чистого города», говорить о том, что их заявка будет вне конкуренции пока преждевременно. Виды на Волгоградскую область может сделать многопрофильная инвестгруппа «Лидер», связанные с которой структуры активно и успешно работают в Волгограде — это компании «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения», управляющие имуществом муниципального Водоканала и теплового хозяйства. Якобы ради развития отношений с этим крупнейшим инвестором власти готовы предусмотреть в конкурсе особые условия. Впрочем, опубликованные параметры конкурса эти предположения опровергают. Помимо стоимости услуг, важными показателями при итоговой оценке отмечены критерии имеющейся мощности и обеспечения. На региональном уровне это говорит о предпочтительных шансах «Чистого города».

«Для конечного потребителя не важно, какая это будет компания, важно, Чтобы мусор вывощзился вовремя, сортировался и не было проблем как в Подмосковье , — рассуждает политолог, руководитель проекта Politrus.com Виталий Арьков, — Кроме того, важно, чтобы региональные и мунципальные власти имели реальную возможность контроля за этим оператором, чтобы не получилось как с теми же концессиями, которые могут себе позволить игнорировать обращения тех, кто рекомендует им поскорее ремонтировать за собой дороги, разрушенные ими, когда концессии копали трубы. Думаю, городамбыло бы целесообразно создавать своих операторов — в том числе и по вывозу мусора. Думаю, они могли бы и кредиты получить и все сделать не хуже, но таков тренд, идущий сверху, сейчас реформирование идет по этому сценарию».

Константин Глушенок отметил, что возможны «трудности переходного периода», но в целом то, что регион получит единственного ответственного, однозначно скажется в целом на качестве услуг.

Алексей Калачев пояснил: «введение института единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, конечно, не решит всех проблем со свалками в регионах. Однако, это должно как минимум упорядочить обращение отходов, организовать сортировку отходов, улучшить их утилизацию, повысить долю переработки вторичных ресурсов». «Кроме того, на них будет и ответственность за образованием несанкционированных свалок. Организация контроля в этом вопросе — уже большой шаг. „У семи нянек дитя без глазу“. Единому оператору придется организовать ликвидацию „диких“ свалок и вывоз мусора из отдаленных населенных пунктов», — подытожил эксперт.