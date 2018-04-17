Общими силами навели порядок

Около 1,5 миллиона горожан приняли участие в общегородском субботнике, который прошел в минувшие выходные. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Граблями, лопатами, метлами, перчатками и пакетами для мусора москвичей обеспечили управы районов, префектуры округов и городские коммунальные службы. Москвичи убрали мусор, посадили деревья и кустарники, покрасили газонные ограждения и провели ряд других работ. Праздничное настроение на участках дарили веселая музыка и полевая кухня.

Общими силами жители столицы привели в порядок не только свои дворы, но и городские парки и скверы. А для активных горожан в 23 парках подготовили специальную развлекательную программу, в которую вошли эстафеты, мастер-классы по спортивным танцам и изготовлению ульев для диких пчел.

— Надо сказать, что прошедшая зима была достаточно сложной по климатическим условиям, — сказал Петр Бирюков. — В некоторых местах оказались повреждены асфальт и плитка. Все это сейчас приводится в порядок.

Он добавил, что общегородские субботники традиционно проходят в рамках месячника по благоустройству. Этой весной город привлек десять тысяч единиц техники, которая вывезет собранный мусор, листву и сухостой.

КСТАТИ

Еще один субботник пройдет 21 апреля. Москвичи могут провести его прямо в своем дворе, нужно только заранее подготовиться.