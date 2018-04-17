На Ямале появилось отделение медиков — волонтёров

На Ямале появилось региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики».

Региональный координатор отделения — Айшат Нажмудинова, старший специалист по работе с молодёжью «Окружного Молодёжного Центра», координатор добровольческого (волонтёрского) движения в Ямало-Ненецком автономном округе . Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» существует с 2013 года. Организация занимается помощью медицинскому персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией здорового образа жизни и профилактикой заболеваний. Всё это делается неравнодушными волонтёрами, которые хотят получать навыки и опыт работы в сфере здравоохранения.

Сегодня, 17 апреля 2018 года, состоялось первое региональное учредительное собрание. На повестке дня — создание отделения, утверждение состава регионального штаба. По словам Айшат Нажмудиновой, в состав ямальского отделения «Волонтёров-медиков» войдут студенты-медики, представители здравоохранения, психологи, представители Федерального фонда обязательного медицинского страхования, волонтёры профилактики, школьники-ученики профильных классов, педагоги и все интересующиеся медицинским волонтёрством.

Основные направления добровольческой деятельности, которыми будут заниматься ямальские волонтёры-медики, — это помощь младшему и среднему медицинскому персоналу, санитарно-профилактическое просвещение, профориентация школьников, помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых мероприятий, популяризация кадрового донорства.

Сейчас ВОД «Волонтёры-медики» имеет в своем составе 71 региональное отделение (Ямал станет 72-м), 13 500 волонтёров, 230 медицинских организаций и 155 образовательных организаций высшего и среднего медицинского профессионального образования, 290 общеобразовательных организаций.

Присоединиться к общественному движению может каждый желающий старше 16 лет. Чтобы стать волонтёром-медиком на Ямале, нужно только заполнить анкету в Интернете (goo.gl/712bxM).