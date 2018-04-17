Ещё
В деле о попытке самоубийства студентки фигурирует сын чиновника Дагестана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле о попытке самоубийства студентки фигурирует сын чиновника Дагестана 

Ридус 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Следователи допросили сына бывшего высокопоставленного чиновника Дагестана после того, как студентку МГИМО нашли под окнами общежития. Правоохранители считают, что 22-летний Муртазали Меджидов был последним, кто разговаривал с уроженкой Казахстана до ее падения.
21-летняя Томирис Байсафа выпала из окна 13 апреля. Сначала некоторые СМИ сообщали, что девушку вытолкнули с четвертого этажа. Однако позже следователи выяснили, что перед падением Томирис общалась с сыном экс-заместителя председателя правительства Дагестана.
Как сообщает «Комсомольская правда», девушка испытывала чувства к молодому человеку, но тот не отвечал взаимностью. По некоторым данным, в день странного падения Томирис Меджидов вновь отказал студентке.
Мать пострадавшей — известная в Казахстане стилист Жанна Ахметова — уверена в том, что девушка не могла сама выгнуть из окна.
Сейчас Томирис Байсафа находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Она перенесла несколько операций, у девушки проткнуто легкое и удалено одна почка. Сейчас она в коме.
Ридус: последние новости
Жюри Каннского кинофестиваля пополнилось российским режиссером «Пространство подготовки новой власти»: форум МГЕР стартовал в Казани В Сети появились доказательства успешного удара по Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО474
Крым попадет на украинские деньги121
Макрон назвал себя «ровней Путину»282
Умер Владимир Тыкке6
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение