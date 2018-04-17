В деле о попытке самоубийства студентки фигурирует сын чиновника Дагестана

Следователи допросили сына бывшего высокопоставленного чиновника Дагестана после того, как студентку МГИМО нашли под окнами общежития. Правоохранители считают, что 22-летний Муртазали Меджидов был последним, кто разговаривал с уроженкой Казахстана до ее падения.

21-летняя Томирис Байсафа выпала из окна 13 апреля. Сначала некоторые СМИ сообщали, что девушку вытолкнули с четвертого этажа. Однако позже следователи выяснили, что перед падением Томирис общалась с сыном экс-заместителя председателя правительства Дагестана.

Как сообщает «Комсомольская правда», девушка испытывала чувства к молодому человеку, но тот не отвечал взаимностью. По некоторым данным, в день странного падения Томирис Меджидов вновь отказал студентке.

Мать пострадавшей — известная в Казахстане стилист Жанна Ахметова — уверена в том, что девушка не могла сама выгнуть из окна.

Сейчас Томирис Байсафа находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Она перенесла несколько операций, у девушки проткнуто легкое и удалено одна почка. Сейчас она в коме.