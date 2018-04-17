«До нас никому дела нет». Как крупные торговые сети в Тюмени поглощают маленькие магазины

«Чиновникам малые магазины не нужны»

Противостояние маленьких и больших торговых точек в Тюмени обсуждают давно. Предприниматели не раз пытались добиться поддержки от властей для малого и среднего бизнеса. Владельцы небольших магазинов пытались создавать кооперации — например, года три назад возник бренд «Магазины у дома», под которым магазинчики собирались вместе выходить на крупных поставщиков. Значимых результатов добиться не удалось, а позиция мелкой розницы за это время только ухудшилась.

«Экспансия в последние год-полтора стала еще сильнее, — считает владелец магазина «Тройка» Владимир Панов . — Местные сети уже выдавили. «Пчелка» умерла, проблемы у «Катрана», у «Тамары». О маленьких магазинах, как у меня, и говорить нечего. Через стенку — «Красное & Белое», «Магнит» , «Пятерочка».

Упомянутый «Катран», имевший 13 торговых точек в городе, сдает позиции одну за другой. Освободившиеся помещения занимают «пятерочки» и «магниты». По слухам, предприятие собираются банкротить — слишком велики долги перед кредиторами. Телефоны тюменского офиса не только не отвечают, но даже не принимают вызовы.

Многие торговцы делают вывод: чиновникам малые магазины не нужны. С одной стороны давят федеральные сети, с другой — новые формы отчетности, налоги. Приходится сокращать штаты, экономить на всем, на чем только получается. Чиновники со своей стороны (и эту позицию не раз выражали руководители и городского, и регионального департаментов потребительского рынка) критикуют мелкую розницу за неэффективную работу, отсутствие ремонта и опрятности в торговых помещениях, плохую логистику, слабое внимание к потребностям покупателя — мол, сами придут и купят.

«Пятерочка» быстро заняла помещение «Катрана»

Усложняют ведение бизнеса и многочисленные информационные системы вроде ЕГАИС. С 1 июля этого года добавится еще одно обязательство: ведение онлайн-кассы.

«Я был в качестве представителя «Ассоциации малоформатной торговли» в Москве на совещании с представителями минпромторга , — рассказывает Панов. — Они говорят, что ограничения для федеральных сетей невозможны, это будет нарушением конкуренции, рыночных условий. Политика государства в отношении мелкой розницы убивает. И в Тюмени почему-то это ярче выражено. Общался с предпринимателями из других регионов: в Краснодарском крае такого нет, в Тульской области тоже. А у нас очень строго».

«До нас никому дела нет, — считает предприниматель Вера Хорькова. — Перспектив я не вижу, нет никакого настроя. Если государство не решит, что сетевые магазины должны занимать не больше 50% рынка, все бесполезно. Я не хочу бороться. И не знаю, как».

Мелкие торговцы отдают себе отчет в том, что людям приятно заходить в большой магазин и видеть изобилие товаров. Директор департамента потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев не раз советовал небольшим магазинам менять систему работы: обратить внимание на порядок в своих помещениях и больше ориентироваться на покупателя. Но предприниматели уверены, что это не даст ожидаемого эффекта, так как сети все равно оттягивают на себя покупателей, и делят рынок уже исключительно между собой.

«Если предприятие производит качественный продукт по конкурентоспособной цене, оно может стать поставщиком»

Только на две крупнейшие сети — Х5Retail GROUP и «Магнит» — в Тюмени и ближайших окрестностях приходится около 200 супермаркетов. Крупные предприниматели утверждают, что логичным решением проблемы является сотрудничество торговых сетей с локальными производителями. Их продукция зачастую пользуется очень высокой популярностью у покупателей. Поэтому федеральные ритейлы заинтересованы в том, чтобы популярные в конкретных регионах товары были обязательно представлены в его магазинах, отмечают сетевики.

В компании Х5Retail GROUP (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») рассказали, что по всем сетям более 90% ассортимента обеспечивают российские производители, в некоторых категориях этот показатель доходит до 100%. «Если предприятие производит качественный продукт по конкурентоспособной цене, у него есть потенциал работы с торговыми сетями. Стать поставщиком можно как по инициативе компании, так и самостоятельно, направив коммерческое предложение», — отмечает представитель сети.

Когда в крупных торговых точках обнаруживают нехватку какого-то товара, начинается поиск новых поставщиков или объявляется тендер на закупку интересующего товара на сайте сети. Также через сайт можно отправить свое коммерческое предложение, которое рассмотрят в течение двух недель.

«О результатах рассмотрения мы обязательно уведомляем обратившегося производителя или дистрибутора. И даже в случае отказа предложение остается в базе резервных поставщиков, то есть через какое-то время к его рассмотрению компания может вернуться вновь и пересмотреть первоначальное решение, например, если в категории образовался дефицит», — говорят в Х5.

Крупные сети заинтересованы в росте и развитии своих поставщиков. Небольшие компании часто успешно растут и становятся межрегиональными и даже федеральными. Начав работу с одного региона и даже города, они получают надежный канал сбыта и возможность наращивать объемы производства. Так, один из брендов, начав продажи в 2013 году в Краснодаре , теперь представлен в сетях более чем в 60 регионах. После выхода на федеральный уровень продажи этого производителя выросли в 2,5 раза. Еще одна региональная компания по производству соков за несколько лет сотрудничества с сетями стала одним из значимых федеральных игроков в своем сегменте.

По мнению ритейлеров, региональные производители и фермеры обладают высоким потенциалом для роста и развития. Тенденция к высокому спросу покупателей на местную продукцию накладывает отпечаток на региональную политику сетевиков. Поэтому федеральный ритейл заинтересован в том, чтобы популярные в конкретных регионах товары были обязательно представлены в их магазинах. Так, в 2017 году ассортимент торговых сетей X5 Retail Group пополнился продукцией 1050 новых поставщиков из 63 регионов.

Впрочем, в УрФО этот список пополнили лишь 68 компаний. Неудивительно, что доля местных производителей в ассортименте торговых сетей в Тюменской области едва дотягивает до 30%. Впрочем, отмечает представитель предпринимательского блока в Тюменской областной думе, вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров, пять лет назад ситуация была еще хуже.

«Сети хотят видеть в своих магазинах продукцию высокого качества по наиболее низким ценам. Далеко не каждое тюменское предприятие готово выполнять эти условия. Возникают вопросы по себестоимости производства. Но мы тесно работаем с теми компаниями, у которых есть потенциал к повышению качества продукции. В том числе по вопросам упаковки, штрих-кодов и так далее, которые часто задают представители сетей. Мы добились существенного сдвига, и доля местных товаров на полках постепенно нарастает», — говорит Омаров.

Без маленьких магазинов будет хуже

По словам сторонних наблюдателей, реальное исчезновение мелкой розницы усугубит ситуацию. Владелец магазина «у дома» дает рабочие места не только своей семье, но и людям со стороны. Если отрасль умрет, без работы останутся тысячи человек.

«Мелкая розница — это самозанятость, это налоги в бюджет, это рабочие места. Если магазины закроются, появится много безработных. Вообще, если формат существует, значит, он нужен», — уверен Владимир Панов.

Кроме того, торговцы предостерегают, что после вытеснения мелкой разницы в крупных магазинах могут взлететь цены. Есть большая вероятность того, что тогда акции в супермаркетах перестанут казаться такими выгодными.

«Я хожу и в большие магазины, и в маленькие, — рассказала тюменка Наталья. — Супермаркеты тоже не все хорошие бывают. Когда прижмет, бегу в маленький магазин возле дома. И цена иногда там бывает выгодной».

Вполне возможно, что многие мелкие магазины доживают свои последние дни Многих проблем и недовольства можно было бы избежать, если бы все участники процесса почаще обращались к законодательству, говорит известный российский экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский

«Все вопросы по защите интересов небольших компаний нужно задавать Федеральной антимонопольной службе , — замечает он. — Есть четкие критерии регионального присутствия федеральных ритейлеров. И если они соблюдаются, то поводов для недовольства по поводу экспансии крупных сетей, даже формальных, быть не должно. Если же есть нарушения, этим должно заняться ФАС. И это единственно верный путь для решения вопроса о защите конкуренции», — уверен он.

Член комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Николай Бабин раскритиковал экспансию торговых сетей. Он уверен, что регион должен создавать особые условия для малого бизнеса, чтобы поддержать его конкурентоспособность за фоне национальных ритейлеров, а также уже на стадии договора добиваться обеспечения гарантированной доли местной продукции на прилавках крупных торговых центров.

«Наших мелких торговцев и производителей буквально выдавливают с рынка. На мой взгляд, чтобы этому противостоять, мы должны ставить свои условия ритейлерам: вот приходит инвестор, мы ему даем землеотвод, определенные послабления, инженерные сети и так далее, но и он будь добр обеспечить присутствие как минимум 30% местной продукции. И прописать все это в договоре. Иначе мы никогда своих не защитим. Ритейлеры, понятное дело, закупают у тех, у кого им удобнее, оптом везут со всех субъектов, тогда как у нас есть свои производители. Одних только овощей мы производим десятки тонн», — отметил депутат.

Он также выразил уверенность, что необходимо предоставить особые условия маленьким магазинам.

«Что касается маленьких магазинов у дома, то само собой необходимо предоставить им определенные преференции. У нас сейчас, что торговый гигант, что маленький бизнес — налоги все платят одинаково. И если федеральные нормы мы отменить не можем, то на региональном уровне должны поддержать своих предпринимателей. Иначе у нас ритейлеры все монополизируют, а придет время — мы все об этом пожалеем», — подчеркнул Николай Бабин.