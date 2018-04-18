Ярмарка «Товары регионов России» открыта до 22 апреля в Коломне

Коломне открылась ярмарка «Товары регионов России». Об этом сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Ярмарка открыта для всех желающих до 22 апреля, главной особенностью, по заверению организаторов, будет фестиваль отечественных сыроваров. Участие в котором примут более 15 производителей из Подмосковья , а также других регионов нашей страны.

Гости ярмарки смогут продегустировать и купить понравившиеся сыры, а также принять участие в мастер-классах и пообщаться с фермерами.