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Ярмарка «Товары регионов России» открыта до 22 апреля в Коломне
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Ярмарка «Товары регионов России» открыта до 22 апреля в Коломне 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
В Коломне открылась ярмарка «Товары регионов России». Об этом сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
Ярмарка открыта для всех желающих до 22 апреля, главной особенностью, по заверению организаторов, будет фестиваль отечественных сыроваров. Участие в котором примут более 15 производителей из Подмосковья, а также других регионов нашей страны.
Гости ярмарки смогут продегустировать и купить понравившиеся сыры, а также принять участие в мастер-классах и пообщаться с фермерами.
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