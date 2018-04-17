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Масштабный форум интернет‐отрасли в Подмосковье соберет 10 тысяч участников
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Масштабный форум интернет‐отрасли в Подмосковье соберет 10 тысяч участников 

360tv.ru 2 часа назад
Порядка 10 тысяч представителей интернет‐отрасли примут участие в Российском интернет-форуме (РИФ). Он пройдет с 18 по 20 апреля в подмосковном пансионате «Лесные дали», сообщили в Ассоциации электронных коммуникаций.
РИФ соберет профессионалов из крупнейших компании России и мира. Они выступят с докладами о перспективах интернета, технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянии «цифры на офлайн».
Кроме того, на форуме, который будет интересен маркетологам, пиарщикам, аналитикам и другим специалистам, представят свежие аналитические данные, которые задают тренды для всей интернет-индустрии.
Для представителей бизнеса предусмотрена возможность забронировать переговорную комнату и назначить встречу любому участнику РИФ.
У тех, кто только начал пробовать свои силы в сфере интернета, появится шанс найти интересную работу и пообщаться с экспертами.
В программу форума войдут конкурсы, квесты, розыгрыши и другие мероприятия. В свободное время участники РИФ смогут ходить на выставку и отдыхать в лаунж-зонах. Специально для трехдневного мероприятия на территории пансионата построили фудкорты и площадки для развлечений.
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