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Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду
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Крупнейшая конференция интернет-отрасли РИФ-2018 стартует в среду 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский интернет-форум (РИФ-2018), крупнейшая конференция интернет-индустрии, начнет свою работу в подмосковном пансионате «Лесные дали» и продлится до 20 апреля.
РИФ-2018 — это масштабное мероприятие, состоящее из многопотоковой конференции, «народной» Программы 2.0, выставки и внепрограммных мероприятий.
"РИФ-2018 ежегодно собирает до 10 тысяч профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов", — отмечает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), организатор форума.
Программа РИФ-2018 насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из России и мира. Участники форума обсудят регулирование интернета, искусственный интеллект, города будущего, технологии в здравоохранении, защиту интеллектуальной деятельности в интернете, интернет вещей, электронную коммерцию и многое другое. Кроме того, участники РИФ-2018 смогут протестировать разработанный в России мессенджер dialog.
Кроме того, в рамках РИФ пройдет выставка, на которой свои продукты и достижения представят свыше 50 российских и зарубежных компаний.
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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