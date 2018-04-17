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В полиции Зеленограда прошел строевой смотр личного состава
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В полиции Зеленограда прошел строевой смотр личного состава 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На плацу УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве состоялся строевой смотр личного состава служб и подразделений окружного УВД. Руководил смотром заместитель начальника окружной полиции, полковник внутренней службы Сергей Панфилов.
Смотр начался с общего построения. На плацу УВД командиры строевых подразделений проверили подготовку сотрудников полиции к несению службы. В связи с переходом на летнее форменное обмундирование, проверяющие тщательно осмотрели личный состав: от аккуратности и правильности нашивки погон, размещения знаков отличия, эмблем, шевронов до уставной прически и соответствия обуви. Особое внимание уделялось строевой подготовке стражей порядка. После смотра окружной гарнизон строевым шагом, держа равнение, прошел торжественным маршем под «Прощание славянки».
По окончании строевого смотра руководство отметило, что внешний вид сотрудников УВД по Зеленоградскому округу, в основном, соответствует уставу, а выявленные замечания должны быть устранены в ближайшее время. После чего личный состав приступил к выполнению своих обязанностей по охране общественного порядка на территории округа.
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