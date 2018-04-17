Интернет — мошенничество. Будьте бдительны

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Несколько недель назад решила попробовать поработать дома. Рекламу о работе нашла в интернете. Нужно было предоставить свои паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты. Мои функции заключались в том, чтобы продавать товар. Я отвечала на звонки и рассказывала о характеристиках вещи. Часто приходилось перезванивать самой. Мало того, что через две недели (как было обещано) мне ничего не заплатили, исходящие услуги связи были за мой. Телефон и электронный адрес «моих работодателей» больше не отвечает. Наверное, в полицию нет смысла обращаться, ведь деньги потраченные мне уже не вернуть.

Светлана, Москва , ВАО ОТВЕТ ЮРИСТА

Светлана, сегодня интернет-мошенничество весьма распространённое явление. Преимущества виртуальной жизни омрачаются быстро изменяющимися технологиями злоумышленников, которые изобретают все новые методы для обмана интернет пользователей.

К сожалению, мы часто не проверяем информацию в интернете и этим ещё больше провоцируем преступников на новые злодеяния. Но, если вы уже попались на удочку злоумышленника, советую обратиться незамедлительно в правоохранительные органы . Мошенничество в интернете — это преступление, которое подлежит ответственности в соответствии со ст. 159 УК РФ.

В нашей стране в каждом регионе имеется специальный отдел МВД — управление «К», которое проводит расследования преступлений в сети интернет.

Сотрудники данного подразделения ведут борьбу с распространением порнографии, нарушениями авторских прав и расследуют преступления в интернет пространстве. Свою жалобу вы можете подать не только в письменной, но и в устной форме. Чем больше информации о злоумышленниках вы сообщите сотрудникам управления, тем больше будет шансов на их поимку и наказание. Поэтому постарайтесь запомнить максимум информации — адрес сайта, расчетный счет, адрес электронной почты, номер электронного кошелька и т.д.

Если же вы имеете объективные причины для обращения в вышестоящие инстанции, то вы вправе отослать материалы в электронном виде в Федеральную службу безопасности или оставить информацию на официальном сайте МВД.

Главное — подать сигнал, не оставить мошенничество безнаказанным.