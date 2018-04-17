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Роспотребнадзор помог ветерану-нижегородцу расторгнуть договор об оказании услуг
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Роспотребнадзор помог ветерану-нижегородцу расторгнуть договор об оказании услуг 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области помогли пожилому нижегородцу вернуть через суд деньги, заплаченные в качестве предоплаты за установку окон. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
Согласно информации, потребитель заключил договор на установку окон. Общая стоимость договора составила 29 тыс. рублей. Заказчик внес предоплату в день подписания договора в размере 15 тыс. рублей, оставшаяся сумма должна была быть внесена в момент доставки товара и подписания сторонами акта приемки-передачи.
Между тем, на следующий день после заключения договора, потребитель принял решение о его расторжении и возврате денежных средств, о чем была составлена претензия, которая осталась без удовлетворения. По обращению потребителя — участника ВОВ, инвалида второй группы — была инициирована подача искового заявления в суд.
Судом принято решение об удовлетворении требований потребителя: взыскана компенсация морального вреда и штраф.
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