Роспотребнадзор помог ветерану-нижегородцу расторгнуть договор об оказании услуг

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области помогли пожилому нижегородцу вернуть через суд деньги, заплаченные в качестве предоплаты за установку окон. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Согласно информации, потребитель заключил договор на установку окон. Общая стоимость договора составила 29 тыс. рублей. Заказчик внес предоплату в день подписания договора в размере 15 тыс. рублей, оставшаяся сумма должна была быть внесена в момент доставки товара и подписания сторонами акта приемки-передачи.

Между тем, на следующий день после заключения договора, потребитель принял решение о его расторжении и возврате денежных средств, о чем была составлена претензия, которая осталась без удовлетворения. По обращению потребителя — участника ВОВ, инвалида второй группы — была инициирована подача искового заявления в суд.

Судом принято решение об удовлетворении требований потребителя: взыскана компенсация морального вреда и штраф.